برلماني: استمرار انخفاض الدولار شرط لتراجع أسعار المحروقات

قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إنه من المقرر أن يكون هناك إعادة تقييم أسعار المحروقات خلال الشهر المقبل، وفقًا للتقييم الربع سنوي الذي تقوم به لجنة مشكلة من قبل الحكومة، متوقعًا أن يكون هناك تراجعًا في أسعار المحروقات خلال التقييم الربع سنوي المقبل، بشرط استمرار الانخفاض، الذي ستتحدد فيه إلى شكل كبير مدى إمكانية تراجع أسعار المحروقات أم لا.





وأضاف اللواء حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انخفاض أسعار المحروقات سيؤدي بالكاد إلى تراجع أسعار كل الصناعات والمنتجات المرتبطة به، بسبب انخفاض مدخلات الإنتاج للمصانع، معربًا عن أمله في أن استمرار تراجع المحروقات الفترة المقبلة.





وتحدث عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، بالبرلمان، عن التفاوت بين سعر البرميل في الموازنة السعر العالمي الحالي، مؤكدا أنه سوف يكون له تأثر كبير في تراجع المحروقات محليًا في التقييم الجديد، كما تم انخفاضه 25 قرشًا في أكتوبر من العام الماضي الماضي.





ومن المقرر أن تقر لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، نهاية شهر مارس المقبل.





وتستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه

بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.