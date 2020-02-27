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مرأة

ببنطلون جلد.. زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

الخميس 27/فبراير/2020 - 06:01 ص
زوجة كريم فهمى
زوجة كريم فهمى
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هاجر هانئ
شاركت دانيا البناوي زوجة الفنان كريم فهمى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بـ stories جديدة لها برفقة زوجها ومجموعة من الأصدقاء.

ظهرت زوجة كريم فهمى فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون أسود مصنوع من الجلد ونسقت معه سويت شيرت بسيط باللون الأسود أيضا.

وانتعلت زوجة كريم فهمى حذاء مسطح باللون الابيض، ما منحها إطلالة كاجوال بسيطة غير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة كريم فهمى على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل و لكنها وضعت بعض اللمسات البسيطة.
ببنطلون جلد.. زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور
ببنطلون جلد.. زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور
ببنطلون جلد.. زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور
ببنطلون جلد.. زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور
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