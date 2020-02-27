وذكر راديو // صوت أمريكا // في نشرته باللغة الإنجليزية أن زيلنسكى أوضح في بيان أصدره بهذا الصدد " أن استعادة أوكرانيا للقرم بات يمثل هدفا شخصيا له كزعيم للبلاد " ، لافتا إلى أن أوكرانيا تحظى بدعم المجتمع الدولى في حربها من أجل إستعادة القرم ، وأكد زيلنسكى أنه على يقين من أنه سوف يأتى يوم تعود فيه القرم إلى سيادة بلاده .



وكانت روسيا قد ضمت القرم إلى أراضيها في شهر مارس 2014 بعد أن قامت بارسال قوات روسية إلى هناك ونظمت استفتاء حول هذه الخطوة وصُف بانه "غير شرعى " من جانب اكثر من 100 دولة في مختلف أنحاء العالم .