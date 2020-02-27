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ما الذي يحدث للجسم عند تناول الجبنة القريش؟

الخميس 27/فبراير/2020 - 02:31 ص
ما الذي يحدث للجسم
ما الذي يحدث للجسم عند تناول الجبنة القريش ؟
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رضوى حسام
تعد الجبنة القريش أو الجبن البلدي من أكثر الأطعمة صحة، فهي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية والعناصر الغذائية الضرورية بالجسم، بالإضافة لعدم احتوائها على أي مواد صناعية او مواد حافظة التي تضر بصحة جهاز المناعة .

أكدت الدراسات أن تناول قطعة واحدة من الجبنة القريش يساعد بصورة كبيرة في منح الجسم الفيتامينات اللازمة لصحة الجسم، بالإضافة إلى ذلك القضاء على مشكلة نقص فيتامين "د" في الجسم حسب ما أشار موقع "  health line  " .

فإن تناول الجبنة القريش يساهم بدرجة كبيرة في القضاء على مشكلة الأنيميا لما يحتويه من عناصر غذائية لجسم الإنسان، إلى جانب ذلك المساهمة في التصدي لمشكلة تراكم الدهون فى منطقة البطن كما تساهم فى تهدئة المعدة بصورة كبيرة وتقلل من التعرض للغازات.

كما تعد الجبنة القريش من أكثر أنواع الجبن التي لا تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون، مما يجعلها مناسبة لأي نظام غذائي للحفاظ على الوزن.
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