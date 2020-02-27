ما الذي يحدث للجسم عند تناول الجبنة القريش ؟

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الجبن البلدي من أكثر الأطعمة صحة، فهي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية والعناصر الغذائية الضرورية بالجسم، بالإضافة لعدم احتوائها على أي مواد صناعية او مواد حافظة التي تضر بصحة جهاز المناعة .