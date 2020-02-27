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أخبار العالم

بومبيو: نظام إيران فقد شرعيته بعد نتيجة الانتخابات الأخيرة

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:32 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن النظام الإيراني يواجه أزمة شرعية شديدة بعد نتيجة الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي شهدتها إيران. 

وأوضح "بومبيو"، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "النظام الإيراني يواجه أزمة شرعية مع تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى أدنى مستوى منذ عام 1979".

والجمعة الماضية، بدأ الإيرانيون، التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط تململ في صفوف الإصلاحيين ومؤيديهم بعد إقصاء مجلس صيانة الدستور ما يقارب 7 آلاف مرشح، ما صب في صالح المتشددين.

وتكشف النتائج أن مؤيدي الفصيل المتشدد حصلوا على 191 مقعدًا من أصل 290 مقعدًا في البرلمان، بينما لم يحصل الإصلاحيون إلا على 16 مقعدًا، وفاز المستقلون بـ 43 مقعدًا.

وعكست هزيمة الإصلاحيين  الحظر الذي فرضته الهيئات المشرفة على الانتخابات على العديد من المرشحين، وهو الأمر الذي يعكس أيضًا الغضب الشعبي بسبب فشل اتفاق عام 2015 في توفير الوظائف والتحسينات الاجتماعية كما وعد الرئيس حسن روحاني.
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