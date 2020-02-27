AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين تزف بشرى سارة بخصوص كورونا

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:11 ص
الصين تزف بشرة سارة
الصين تزف بشرة سارة بخصوص كورونا
Advertisements
سمر صالح

على الرغم من انتشار فيروس كورونا، فإن الصين متفائلة، فقد أعلن فريق من الخبراء الصينيين اليوم الخميس، أن البلاد ستحتوي انتشار الفيروس بحلول نهاية أبريل. 

 

وعبر الخبير، تشونج نانشان، عن الرسالة المتفائلة في مؤتمر صحفي في جوانتشو ، قائلًا إنه "واثق من تدابير الوقاية التي اتخذتها الصين وإن الأمور ستكون تحت السيطرة العامة في غضون بضعة أسابيع، مشيرًا إلى أن تقييم الاتجاه ينبع من"الخطوات القوية التي اتخذتها الحكومة، إلى جانب الجهود المشتركة بين الفرق الطبية في جميع أنحاء البلاد".

 

وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في الصين الخميس إلى 2744 حالة، رغم انحسارها بعد ما سجلت خلال 24 ساعة وفاة 29 شخصًا.

 

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلقة بتفشي الوباء إن عدد الذين أصيبوا بالفيروس حتى اليوم في الصين القارية (بدون هونج كونج وماكاو) ارتفع إلى حوالي 78.500 شخص بعدما سجلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية إصابة 433 شخصًا، الغالبية الساحقة منهم 409 في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

 

وبرزت دول جديدة على خارطة الإصابات بفيروس كورونا، إذ أعلن وزير الصحة الأمريكي ارتفاع عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى 60، بينهم 42 من الأميركيين المُرحلين من السفينة "دايموند برنسيس".

 

ويواصل الفيروس انتشاره بوصوله إلى أمريكا اللاتينية حيث سجلت، أمس الأربعاء، أول إصابة في البرازيل، واستمراره في الوقت نفسه بالتمدد في أوروبا وآسيا، ما يثير قلقًا عالميًا خصوصا مع انتشاره في نحو اربعين دولة.

 

وفي إيران، قال الرئيس، حسن روحاني، إن طهران ليس لديها خطط فورية لفرض الحجر الصحي على المدن بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد بسرعة في جميع أنحاء البلاد، كانت سببا في تسجيل إيران أعلى عدد من الوفيات خارج الصين بلغت 19 شخصا، وسط 139 حالة إصابة مؤكدة.

 

وفيروس كورونا المستجد المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.

 

وفرضت السلطات الصينية في 23 يناير حجرًا على ووهان البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، وأغلقت سائر أنحاء مقاطعة هوباي في الأيام التي تلت.

 

وبلغ الوباء ذروته في الصين بين 23 يناير و2 فبراير حين بدأ عدد الإصابات اليومية يتراجع، بحسب منظمة الصحة العالمية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يثير الذعر في العالم.. عشرات القتلى ومئات المصابين.. والصين تطور لقاحا مضادا للفيروس الغامض وتحظر مبيعات الحيوانات.. وكندا والبرتغال تسجلان أولى الإصابات..وفرنسا تلغي احتفالات رأس السنة الصينية

شبح الموت.. هروب جماعي بعد تفشي كورونا في هذه المناطق

شاهد.. الصين تواصل بناء مستشفيين في ووهان لعلاج مصابي كورونا

إيطاليا تحتجز سفينة على متنها 6 آلاف سائح بسبب فيروس كورونا.. فيديو

تقرير: ارتفاع ضحايا كورنا بالصين إلى ألف حالة وفاة

شاهد.. 60 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا على متن سفينة سياحية يابانية

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

فى ذكرى رحيل محمد عوض.. قصة حياته المأساوية

هل تجوز زكاة المال للأخ الذي لا يعمل؟

«العيال مكلوش والأهلي ارتكب جناية».. مرتضى منصور يكشف سر انسحاب الزمالك من القمة

اتحاد الكرة كافأ الزمالك بالاستيلاء على 8 ملايين دولار.. مرتضى منصور يهاجم اللجنة الخماسية

أفضل طريقة لعلاج تساقط الشعر.. بدل الوصفة الواحدة 3 وصفات

AdvertisementS

سر غياب المشير طنطاوي عن الجنازة العسكرية للراحل حسني مبارك

جريمة اندر إيدج في حلوان.. محمد قتل سيف بسبب اللعب.. والأهالي: تربية شوارع والأفلام ضيعته.. فيديو وصور

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهاجم الجنايني.. قرب رحيل فايلر عن الأهلي.. حقيقة انضمام إكرامي لـ بيراميدز

تراجع كبير.. أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 27-2-2020

بعد قليل.. الحكم على السفاح مرتكب مذبحة كفر الدوار.. قتل ٧ من أسرة واحدة

ما الذي يحدث للجسم عند تناول الجبنة القريش؟

«العيال مكلوش والأهلي ارتكب جناية».. مرتضى منصور يكشف سر انسحاب الزمالك من القمة

فى ذكرى رحيل محمد عوض.. قصة حياته المأساوية

انتقال شريف إكرامي إلى بيراميدز .. تفاصيل

عاجل.. وفاة 22 شخصًا في إيران بـ فيروس كورونا

أخبار الفن.. استئصال شيرين عبد الوهاب لورم بالرحم.. بكاء إلهام شاهين ويسرا.. غضب أصالة

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يتلقى رسالة من قطر على الهواء.. وصية مبارك قبل وفاته.. وهذا موقف الرئيس الأسبق من السفارة في العمارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلمى حايك تتألق في العرض الخاص لفيلم The Roads Not Taken في برلين السينمائي.. صور

سيارة سباقات جديدة بقوة 600 حصان بتوقيع KTM.. صور

مين أحلى؟ يسرا وأصالة تتألقان بإطلالات غريبة فى أحدث جلسة تصوير