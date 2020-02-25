قرار تاريخي من الحكومة الصينية.. تدمير كورونا بهذه الطريقة

لسنوات طويلة، شاع بين الكثيرين في العالم، بأن الصينيين شعب يأكل كل شيء مقبول أو غير مقبول بالنسبة للشعوب الأخرى، دون مراعاة منهم لما قد تسببه بعض المخلوقات من أذى بالغ وخطير للإنسان، ولهذا قررت الحكومة الصينية إنهاء هذا الأمر للأبد، بعد ذيوع فيروس كورونا المستجد بشكل فتاك، ولسان حالها يقول "لاكورونا ولا أوبئة أخرى بعد اليوم"، وفق ما ذكرت صحيفة الشعب الصينية.





ووافقت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية الشعبية في الصين (البرلمان)، على قرار يحظر تماما الاتجار في الحيوانات البرية ومنع استهلاكها، بهدف "حماية حياة الناس وصحتهم".





وقالت الصحيفة، إن القرار تم تبنيه خلال جلسة أعلى هيئة تشريعية في البلاد، أمس الاثنين، لكن دون الإشارة إلى ارتباطه بانتشار فيروس "كورونا" المستجد الذي أصاب عشرات الآلاف وأدى إلى مقتل المئات، والذي تدور الأحاديث من قبل الخبراء حول أن سببه الفعلي هو انتقاله من الخفاش إلى أحد الأشخاص خلال شرائه له من سوق شعبي.





وقال علماء من المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن الاختبارات أثبتت أن البشر قد التقطوا الفيروس من حيوانات تباع في سوق ووهان للمأكولات البحرية.

ولم يتضح بعد أي هذه الحيوانات كانت تحمل الفيروس المسبب لمرض يشبه الالتهاب الرئوي، لكن السوق كانت موطنا لبيع الأكشاك التي تتاجر بعشرات الأنواع المختلفة من الحيوانات، بما فيها الجرذان والخفافيش والذئاب الصغيرة.



ووفق وكالة شينخوا الصينية فإن القرار يهدف إلى حماية السلامة البيولوجية والبيئية، ومنع مخاطر الصحة العامة الرئيسية بشكل فعال، مشيرة إلى أن "القرار يسري في يوم إصداره".





وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في الصين، الثلاثاء، إلى 2663 حالة.