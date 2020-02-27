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أخبار البلد

دقيقة حدادا على مبارك.. الأعلى لنقابة المهندسين يعتمد ميزانية 2019 وموازنة 2020

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:27 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
عقد المجلس الأعلي للنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر جلسته العادية لمناقشة ميزانية النقابة لعام ٢٠١٩.

وفي بداية الجلسة وقف اعضاء المجلس دقيقة حدادا على الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك احد قادة القوات المسلحة المصرية الأبطال في حرب الكرامة " أكتوبر المجيدة "  مقدمين لأسرته وللدولة المصرية خالص التعازي.

وانعقدت الجلسة بحضور المهندس محمود حجازي  والمهندس أحمد عثمان  " وكيلي النقابة " والمهندس محمود مغاوري الأمين العام للنقابة والمهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد والمهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد والسادة أعضاء المجلس الأعلي للنقابة.
 
كما اعتمد المجلس ميزانية النقابة لعام ٢٠١٩ بعد الموافقة عليها بالاجماع والموافقه ايضا علي الموازنة التقديرية لعام ٢٠٢٠.

من جانبه قام المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة باستعراض موقف صناديق النقابة الأربعة بحضور مراقب الحسابات والمدير المالي للاجابة علي بعض استفسارات السادة أعضاء المجلس الأعلي لحين العرض علي الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الخميس الموافق ٥/ مارس ٢٠٢٠.

من جانبه اعرب المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين عن سعادته لوجوده وسط أعضاء المجلس الحالي لمدة عامان حيث ان هذه الجلسة هي آخر جلسة للمجلس بتشكيله الحالي لافتا ان العمل النقابي عمل تطوعي وليس بالضرورة أن يكون المتطوع عضو مجلس اعلي او هيئة مكتب او شعبة.

 جدير بالذكر ان النقابة العامة للمهندسين سوف تجري انتخابات التجديد النصفي يوم الجمعة الموافق ٢٨ فبراير الجاري.
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