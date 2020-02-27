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برلمان

طلب إحاطة لحل أزمة الديون المتراكمة على المصانع بـ 6 أكتوبر

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:27 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن
تقدّمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء، بشأن ضرورة التنسيق بين الاستثمار والكهرباء لحل أزمة الديون المتراكمة على المصانع بـ6 أكتوبر.

وقالت النائبة في طلبها، إن هناك أزمة تواجهها منظومة الاستثمار خاصة بالمصانع القائمة بالمنطقة الصناعية فى مدينة السادس من أكتوبر، خاصة مع توقف نشاطها بين الحين والآخر، بسبب المديونيات والمتأخرات المستحقة عليها لوزارة الكهرباء.

وأشارت: "مؤخرا أنذرت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المصانع فى مدينة السادس من أكتوبر بفصل التيار عن منشآتهم لعدم سداد قيمة استهلاك الكهرباء لمدة تزيد على 5 أشهر، بما يضر منظومة الاستثمار ويعمل على وقف المصانع هناك ويهدد العمالة بها".

ولفتت عطوة إلى أن عدد من هذه المصانع طالبت بمهلة للسداد والبعض الآخر يرغب فى جدولة المديونيات إلا أن شركة الكهرباء لم تستجيب وتهدد بقطع التيار الكهربي عنها.

وطالبت بضرورة التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والكهرباء لحل هذه الأمر، وتشكيل لجنة مشتركة لمناقشة ملف المديونيات المتراكمة على المصانع، والاتفاق على آلية لسدادها، بهدف المحافظة على استمرار المصانع وأيضا تسديد المديونيات.
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