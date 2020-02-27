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رشا مجدى: انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى وزيادة الواردات المصرية.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:09 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الإعلامية رشا مجدي، إن تقريرا حكوميا كشف انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى 3.45 مليار دولار، خلال شهر ديسمبر 2019، مقابل 3.87 مليار دولار فى نفس الشهر من العام السابق، بنسبة انخفاض قدرها 10.8% تراجعا فى الميزان التجارى.


وأضافت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 0.5٪، حيـث بلغت 2.59 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2019، مقابل 2.57 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.


وأوضحت أن ذلك يرجع إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: "منتجات البترول بنسبة 25.3٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 24.7٪، أدويـة ومحضرات صيـدلة بنسبة 5.7٪، بلاط وأدوات صحية خزفية بنسبة 6.5٪".


وأكدت أن الواردات المصرية سجلت ارتفاعا طفيفا خلال شهر ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات النشرة الشهرية للتجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 6 مليارات دولار، مقابل 6.44 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2018.


وأشارت إلى أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أكد أن الزيادة المسجلة في الواردات إلى ارتفاع واردات بعض السلع، من بينها قيمة الواردات من البترول الخام، والتي بلغت نحو 430.6 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 133.4 مليون دولار في ديسمبر 2018، كما بلغت قيمة الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية نحو 186.4 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 174.4 مليون دولار في ديسمبر 2018، بنسبة ارتفاع 6.9%.

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