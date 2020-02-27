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حوادث

رفض طلب الفنان أحمد الفيشاوى بنقل ابنته لينا إلى المدرسة البريطانية في القاهرة

الخميس 27/فبراير/2020 - 01:16 م
أحمد الفيشاوي وابنته
أحمد الفيشاوي وابنته لينا
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رفضت محكمة أسرة الخليفة اليوم، الخميس، طلب الفنان أحمد الفيشاوى بتحديد نقل ابنته لينا الفيشاوي إلى المدرسة البريطانية بالتجمع الخامس، وجاء رقم التظلم 2010 لسنة 2020  بمحكمة الخليفة.




وكان الفنان أحمد الفيشاوى تقدم بتظلم أمر وقتي لمحكمة الأسرة بالخليفة لنقل ابنته لينا إلى المدرسة البريطانية بالقاهرة نظرا لكثرة المصاريف التي يدفعها لها في إنجلترا.

وكانت محكمة جنح الدقي في وقت سابق، عاقبت الفنان أحمد الفيشاوي بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه وإلزامه بدفع 20001 جنيه تعويضا و50 جنيها مصاريف المحاماة لامتناعه عن تنفيذ دفع نفقات وأجور ابنته لينا الفيشاوي، فى الدعوى المقامة من محاميها شعبان سعيد.

يذكر أن محكمة الأسرة بالخليفة عاقبت الفنان أحمد الفيشاوى فى وقت سابق بالحبس شهرا لامتناعه عن دفع نفقة ابنته لينا أحمد الفيشاوى لمدة سنة، مما دفع والدتها إلى إقامة دعوى أمام المحكمة تقاضى فيها مطلقها أحمد الفيشاوى.

وكان شعبان سعيد، محامي لينا ابنة أحمد الفيشاوى، أقام دعوى عن هند الحناوى، مطلقة أحمد الفيشاوي، أمام المحكمة يطالب فيها بدفع مبلغ 234 ألف جنيه قيمة نفقة متجمدة للابنة والصادر بها حكم نهائي ونافذ بعدما امتنع أحمد الفيشاوي عن سدادها لمدة سنة.

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوى، والد لينا، أقام دعوى قضائية لمنعها من السفر قبل أن تسافر إلى إنجلترا مع والدتها هند الحناوي.

وتعود الأزمة إلى قيام لينا بالسفر مع والدتها لتدرس في لندن، إلا أن والدها الفنان أحمد الفيشاوي أقام دعوى قضائية ضد الأخيرة اتهمها فيها بالإهمال في رعاية الأولى.
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