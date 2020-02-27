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حوادث

سماح تشعل النار في منزلها وتتهم جارها لخلافات بينهما في سوهاج

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:51 ص
حريق فى منزل
حريق فى منزل
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خالد رياض

تمكن الأهالي بدائرة مركز دارالسلام بسوهاج، من السيطرة علي حريق نشب بمنزل، دون حدوث إصابات، واتهمت مالكة المنزل جارها بالتسبب في الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما، الا ان تحريات المباحث اكدت انها من ارتكبت الواقعة ولا علاقة لجارها بالواقعة.


كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة درا السلام من "سماح.م.ع.ق" 40 عاما ربة منزل بقيام "محمد.ا.م" 40 عاما عامل ويقيم بذات الناحية بإشعال النيران بمنزلها وتمكن الأهالي من السيطرة عليه وإخماده وأضافت بإحتراق بعض المنقولات المنزلية بسبب خلافات مالية بينهما.


وتبين من الفحص والمعاينة وجود آثار حريق بغرفتين بالمنزل، بمواجهة المشكو في حقه أنكر ما نسب إليه، أشارت تحريات وحدة مباحث المركز إلي عدم صحة الواقعة وقيام المذكورة بافتعالها بسبب وجود خلافات مالية بين المذكورة وبين نجل المشكو في حقه.


تم ضبط المبلغة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

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