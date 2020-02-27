مافيش صاحب بيتصاحب.. يقتل صديقه لسرقته بشبين القناطر

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض حادث العثور على جثة سائق بقرية الشوبك بشبين القناطر، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه استدرجه وتخلص منه لسرقة مركبة التوك توك التي يعمل عليها لبيعها لمروره بضائقة مالية، وتم ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارا بمقتل "السيد. ا"، سائق توك توك، مقيم الشوبك - دائرة مركز شبين القناطر، إثر إصابته بجروح تهتكية بالخلف وبالجانب الأيسر للرأس، وبسؤال والده قرر بخروج نجله المجنى عليه بمركبة التوك توك التي يعمل عليها ولم يعد.





وقد أمكن لفريق البحث تحديد مرتكب الواقعة، هو صديق المجني عليه المدعو "بلال. ج"، حداد، مقيم الشوبك – دائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر تفصيليًا بارتكاب الواقعة، حيث تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه، ونظرًا لمروره بضائقة مالية في الآونة الأخيرة جاءت إلى ذهنه فكرة التخلص من المجني عليه والاستيلاء على مركبة التوك توك التي يعمل عليها لبيعها.

وفي سبيل تنفيذ مخططه الإجرامي، قام بإستدراج المجني عليه وقام بالإجهاز عليه برطمه على رأسه بقالب طوب عدة مرات حتى تأكد من مفارقته الحياة واستولى على مركبة التوك توك وفر هاربًا، وقام بالتصرف فيها بالبيع لدى المدعو "مصطفى. ع"، ميكانيكي، والذي باستهدافه، أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بصحة أقوال المتهم وعلمه بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط مركبة التوك توك المستولى عليها، وتم التحفظ عليها وتولت النيابة التحقيق.