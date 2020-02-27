جنايات دمنهور تحيل أوراق 5 متهمين بتخريب أنابيب البترول للمفتي

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد المر، وسكرتارية حسني عبد الحليم، منذ قليل، في القضية رقم 28147 جنايات إيتاي البارود لسنة 2019، بإحالة أوراق 5 متهمين في واقعة تخريب أنابيب البترول لفضيلة مفتي الجمهورية وتحديد جلسة 26 مارس المقبل للنطق بالحكم.





وتضمن قرار الإحالة كل من:" محمد.اخ، هاني.ع.ع، فتحي.ع.ف، مصطفى.ف.م، سعيد.ع.أ".





واستمعت هيئة المحكمة في الجلسة الماضية، لـ ٧ من شهود النفى عن المتهمين الرابع والثامن والذين أنكروا اشتراك المتهمين في الجريمة.





واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسات الأولى لأقوال المتهمين وهم: "فتحي. ع. ش، ومحمد. ر. ع، ومحمد. ع. ر، ومحمد. ف. إ، وأحمد. ت. ش، وأحمد. ر. ا، ومصطفى. ف. م، وسعيد. ع. ع"، بالاتهامات، إلا أنهم أنكروا ارتكابها.





وطالب محامى المدعى بالحق المدني، عن شركة أنابيب البترول بطنطا، بتعويض 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، فيما طالب فريق الدفاع عن المتهمين، تأجيل القضية للاطلاع وتصوير مستندات.





ويشار أن مركز إيتاى البارود، قد تلقى في 21 نوفمبر الماضي، بلاغًا من «فرد أمن إدارى يفيد أنه حال مروره على خط أنابيب بترول دمنهور/ طنطا، اكتشف وجود تسريب للمواد البترولية من الخط من ماسورة مارة بقطعة أرض زراعية بقرية المواسير، وتبين وجود كلبس «محبس» مُثبت بالأنبوب مع وجود تسريب كبير بالمنطقة المحيطة بالأنبوب واشتعال النيران بكميات الوقود المتسربة حال قيام المختصين بشركة أنابيب البترول بإصلاحه عقب غلق المحابس الرئيسية للخط والسيطرة على الحريق وإخماده.



