بعد موافقة الصحة.. نائب البرلس: 400 ألف جنيه لدعم بنك الدم ببلطيم

أعلن النائب محمد إسماعيل جاد، عضو مجلس النواب عن دائرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، موافقة وزارة الصحة على دعم بنك الدم بالمحافظة بأجهزة تقدر بـ 400,000 ألف جنيه، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد أيام من موافقة الوزراة علي إنشاء بنك دم تجميعي بمستشفي بلطيم النموذجي، على أن يتم التجهيز خلال الأيام القادمة.





ونوه إسماعيل في تصريحات له، إلى أن موافقة وزارة الرياضة جاءت استجابة لطلبي الإحاطة، الذي تقدم بهما لإنشاء بنك دم ببلطيم، والثاني لدعم هذا البنك بالأجهزة اللازمة.



