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برلمان

بعد موافقة الصحة.. نائب البرلس: 400 ألف جنيه لدعم بنك الدم ببلطيم

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:59 ص
بنك الدم
بنك الدم
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أحمد أيمن
أعلن النائب محمد إسماعيل جاد، عضو مجلس النواب عن دائرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، موافقة وزارة الصحة على دعم بنك الدم بالمحافظة بأجهزة تقدر بـ 400,000 ألف جنيه، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد أيام من موافقة الوزراة علي إنشاء بنك دم تجميعي بمستشفي بلطيم النموذجي، على أن يتم التجهيز خلال الأيام القادمة.

ونوه إسماعيل في تصريحات له، إلى أن موافقة وزارة الرياضة جاءت استجابة لطلبي الإحاطة، الذي تقدم بهما لإنشاء بنك دم ببلطيم، والثاني لدعم هذا البنك بالأجهزة اللازمة.

وتوجه النائب بالشكر، للدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، الدكتور أحمد محيي الدين مساعد الوزيرة، الدكتور مصطفي أبو غنيمة رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، الدكتورة سمية عبد المنعم رئيس بنوك الدم بالوزارة، الدكتور ميسرة علي بالوزارة، فضلا عن مسئولي الصحة بالمحافظة ومسئولي الصحة بمستشفي بلطيم النموذجي.
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