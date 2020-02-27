محافظ الغربية يتابع أعمال إنشاءات المنطقة الصناعية المتطورة بالمحلة.. صور

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة تفقدية بالمنطقة الصناعية المتطورة بالمحلة الكبرى لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية للوحدات الصناعية.

جاء ذلك بحضور المهندس مجدى غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية وأعضاء مجلس النواب عن مركز ومدينة المحلة الكبرى.

والجدير بالذكر؛ أن مشروع المنطقة الصناعية مقام على مساحة ١٤٣ ألف متر مربع ومقسم إلى ثلاث مناطق صناعية ، صممت المنطقة الأولى على مساحة ٤٠ ألف عبارة عن مجمع صناعي متكامل للصناعات النسيجية بعدد ٦١٥ وحدة صناعية بمساحة ٤٨م٢ للوحدة ومضاعفاتها.

أما المنطقة الثانية مقامة على مساحة ٥٩ ألف متر مربع مقسمة إلى ٤٣ قطعة بمساحات تتراوح من ٤٠٠م٢ إلى ١٦٠٠م٢ وجارى طرحها بنظام حق الإنتفاع.

بينما المنطقة الثالثة مقامة على مساحة ٤٣ ألف متر مربع بعدد ٣٧ قطعة بمساحات تتراوح من ٤٠٠ إلى ٢٨٠٠م٢ ومخصصة للصناعات (ورقية وخشبية - كهربائية - بلاستيكية - كيماوية - غزل ونسيج).

وخلال الجولة؛ أكد محافظ الغربية أن الهدف من إقامة مناطق وتجمعات صناعية هو تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي ومواكبة التطور الصناعي ونقل المصانع الصغيرة القائمة داخل الكتلة السكنية، مضيفًا أن المنطقة تستهدف توفير ٢٥ ألف فرصة عمل مباشرة وجذب إستثمارات بقيمة ٥ مليار جنيه.

كما طالب محافظ الغربية خلال الجولة باتخاذ الإجراءات التسويقية والإعلانية المناسبة لإيضاح الميزة الإستثمارية للمنطقة الصناعية.