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محافظات

رجال الأعمال المصريين: مشروع المنطقة الاقتصادية يحدث نقلة غير مسبوقة للاستثمار

الخميس 27/فبراير/2020 - 07:19 م
رجال الأعمال المصريين:
رجال الأعمال المصريين: مشروع المنطقة الاقتصادية يحدث نقلة
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كتب محمد الغزاوى

أكد المهندس علي عيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحدث نقلة غير مسبوقة للاستثمار في مصر.


وأشار عيسى إلي حرص الجمعية على الترويج للاستثمار في المنطقة الاقتصادية في مختلف المحافل والمؤتمرات الدولية والمحلية وشبكة العلاقات الدولية التي تمتع بها الجمعية .


وأوضح عيسي، أن جمعية رجال الأعمال المصريين وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع محافظة بورسعيد لارتباطها الوثيق وأهميتها في نجاح مشروع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

 

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العام بحضور رئيس الهيئة الاقتصادية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وعدد من رجال الأعمال أعضاء الجمعية وعدد من الشركات المحلية والدولية العاملة في مجال النقل واللوجستيات، بهدف استعراض ومناقشة كافة التطورات التى شهدتها المنطقة الاقتصادية بقناة السويس مؤخرًا والخطة المستقبلية للنهوض بها، وفرص الاستثمار المتاحة وعلى رأسها قطاع النقل واللوجستيات وسبل مشاركة مجتمع الأعمال المصرى.

 

وأضاف أن الجمعية تعمل علي مدي تاريخها لفتح آفاق جديدة لخدمة الاقتصاد المصري من خلال اللجان التخصيصة وشبكة علاقاتها الدولية للترويج للاستثمار للمشاريع القومية في مصر، مؤكدا استمرار دعم الجمعية في مساندة الدولة في أن تصبح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أهم المناطق الاقتصادية والاستثمارية في الشرق الأوسط 

 

وقال عادل اللمعي، رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من أكبر المشروعات القومية للدولة الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.


وأضاف اللمعي: رؤيتنا في جمعية رجال الأعمال المصريين أن تصبح المنطقة الاقتصادية هي المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة وهو ما يتطلب وضع خطة زمنية لطرح الأراضي ومنح حوافز وإعفاءات لجذب المستثمرين.


وأشار إلي أهمية التوسع في طرح شركات الخدمات في موانئ شرق بورسعيد وإعادة النظر في بعض القرارات الخاصة بتعريفة الأنشطة والخدمات ومنها القرار 800 بجانب التوسع في إنشاء محطات تموين سفن مجهزة بالغاز الطبيعي والعمل علي زيادة تنافسية الموانئ المصرية وتحسين مؤشرات التجارة عبر الحدود.


وأضاف، أن إعادة النظر في القرارات التي تؤثر علي أسعار الخدمات والنوالين البحرية البحري أصبحت "ضرورة"


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رجال الأعمال المصريين: مشروع المنطقة الاقتصادية يحدث نقلة غير مسبوقة للاستثمار
رجال الأعمال المصريين: مشروع المنطقة الاقتصادية يحدث نقلة غير مسبوقة للاستثمار
رجال الأعمال المصريين: مشروع المنطقة الاقتصادية يحدث نقلة غير مسبوقة للاستثمار
رجال الأعمال المصريين: مشروع المنطقة الاقتصادية يحدث نقلة غير مسبوقة للاستثمار
رجال الأعمال المصريين: مشروع المنطقة الاقتصادية يحدث نقلة غير مسبوقة للاستثمار
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