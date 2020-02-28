يجوز للحائض القراءة من المصحف في حالة واحدة .. علي جمعة يكشف عنها

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن العلماء اختلفوا العلم في تفسير قوله تعالى «لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ» على قولين.



وأضاف «جمعة» خلال فتوى له عبر صفحته الرسمية ، أن الرأي الأول لجمهور العلماء الذين اتفقوا على أن المقصود من ذلك الآية هو القرآن الكريم فلا يمسه إلا الطاهر -المتوضئ- ويحرم على الحائض والجنب مسه.



وتابع: أن اصحاب الرأي الثاني رأوا أن المقصود بالآية اللَّوح المحفوظ، الذي في السماء، والمقصود بـ«المطهرون» الملائكة، وهذا رأي داود وابنُ حزم الظاهري فأجاز لغير المتوضئ أن يمس القرآن.



وأشار المفتي السابق، إلى أن بعض العلماء استثْنوا من ذلك الحائض أو الجنب الذي يقرأ القرآن من أجل الدراسة والامتحان وليس على سبيل التعبد.



ونبه على أنه يجوز لغير المتوضئ أن يقرأ القرآن بدون مسٍّ للمصحف، وذلك باتفاق الفقهاء، وإن كان الأفضل الطهارة، وبخاصَّة إذا كان يُقصد التعبُّد، فالعبادة مع الطهارة أكمل وأرجى للقبول.





موقف المرأة من الصلاة إذا زادت أيام الحيض





أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، ان صلاة المرأة الحائض او صيامها مرتبط بنزول الدم او امتناعه فإذا كانت عادتها تستمر لـ 4 أيام وبعد عدة أشهر حدث تغير وأصبحت 5 أيام تمتنع عن الصلاة والصوم والعبادة طوال الـ 5 أيام حتى ولو استمر نزول الدم 6 أيام .



وأضاف علي جمعة، خلال إحدى الدروس الدينية، أن الدم الذي يخرج من المرأة لا يُعتبر حيضًا إلاّ إذا كان في زمن الحيض، لأن الحيض يُطلق على السيلان، وهو الدم الكثير المعروف، موضحًا أن الذي يسبق أيام الحيض من صُفْرِة أو كُدْرَة، لا يُعتَبَر حيضا.





وأوضح المفتي السابق، إنه إذا كان للمرأة عادة مستمرة وكان سائلا من الدم أيا كان من لون ينزل عليها بعد انتهاء عادتها فهذا ليس من الحيض وإنما هو استحاضة، فلا تلتفت إليه وتتوضأ لكل صلاة وتصوم، مضيفا وإن كان هذا في أيام عادتها فهو حيض، فلا تصلي ولا تصوم.





هل يجوز للحائض التلفظ بالقرآن دون مس المصحف ؟



