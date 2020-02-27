إعداد قائمة المرشحين للنواب والشيوخ.. وفد الجيزة يستعد للاستحقاقات الانتخابية

عقدت هيئة مكتب اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الجيزة، اجتماعا تنظيميًا لبحث تنفيذ تكليفات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، والتي أعلنها يوم السبت الماضي، بضرورة استكمال تشكيلات لجان الأقسام والمراكز في كافة لجان الوفد بالمحافظات، وإعداد قوائم بأسماء المرشحين المحتملين في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.





عُقد الاجتماع برئاسة الكاتب الصحفي طارق تهامي عضو الهيئة العليا، ورئيس اللجنة، وبحضور النائب سعد بدير، سكرتير عام اللجنة العامة، وعضو مجلس النواب، وأمل رمزي مساعد رئيس الحزب.





تم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع جدول زمني، لتنفيذ تكليفات المستشار بهاء أبو شقة رئيس الوفد، وتحقيق المستهدف من التكليفات بنسبة 100% خلال المهلة الزمنية المحددة حتى نهاية شهر مارس2020.





وقال الكاتب الصحفي طارق تهامي رئيس اللجنة العامة إن هيئة مكتب اللجنة سوف تقوم بتجهيز تقرير كامل يتضمن الوضع الخاص بلجان أقسام ومراكز الجيزة تنظيميًا، بالإضافة إلى تسكين المرشحين في دوائر المحافظة.





وأشاد تهامي بالاجتماع التنظيمي الذي عقده المستشار بهاء أبو شقة مع رؤساء وسكرتيري عموم الوفد في المحافظات،لأنه أدى إلى توجيه كافة اللجان إلى ضرورة التحرك السريع وتقييم الموقف الخاص بالانتخابات، حتى تتمكن قيادة الحزب من التحرك في إطار الخريطة الحزبية الفعلية، وتحقيق النسبة التي يسعى الوفد لتحقيقها من خلال خوض الانتخابات بعدد كبير من المرشحين الأقوياء.





وأضاف تهامي: "نعد رئيس الحزب بأننا سنكون جاهزين تمامًا لخوض الانتخابات باستحقاقاتها حتى يحقق الوفد عدد مقاعد يليق بالحزب ومكانته وتاريخه العريق".





وقال النائب سعد بدير سكرتير عام اللجنة إن وفد الجيزة سيكون جاهزًا للانتخابات رغم أن القوانين الخاصة بالنظام الانتخابي لم تصدر بعد، مشيرا إلى تجهيز مكتب خدمات للمواطنين خاص بمحافظة الجيزة، يتم خلاله تلقى طلبات المواطنين عبر لجان الوفد في الأقسام والمراكز، وعرضها على المسئولين،والسعي لحلها.





حضر الاجتماع يحيى أبو شنب، وطارق يوسف ومحمد عبد النبي جبريل وعمرو عبد الرسول نواب رئيس اللجنة، ورضا سلامة وراضى شامخ وسعيد عزوز ومحمد محروس وعماد إبراهيم السكرتارية المساعدة، وجمال الطحاوي أمين الصندوق، وصالح السيد المأذون أمين الصندوق المساعد.