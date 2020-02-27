محاربةُ الفساد أولوية.. رئيس الرقابة الإدارية يلتقي أعضاء الخطة والموازنة بـ النواب

تحرص هيئة الرقابة الإدارية على تعميق علاقات التعاون مع مؤسسات وكيانات الدولة، ومن هذا المنطلق ا لتقى اليوم الخميس، شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بحضور كل من هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعدد من القيادات النسائية ببعض محافظات الجمهورية.





وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية في كلمته أن محاربةُ الفساد ونشرِ قيم النزاهةَ والشفافية تأتى على رأسِ أولويات رئيس الجمهورية وما صرح به "بأن مصر الحديثة ليس بها مكان لفاسد أيًا كان وألا يتولى المناصبَ الا من يستحقها" وهو ما سعت إليه هيئةُ الرقابةِ الإدارية، التي استطاعت بسواعدِ ابناءِها المُخلصينَ أن تحقق أهدافَهَا على مدار خمسون عامًا ونالت به ثقةَ أبناءِ هذا الوطن.





كما أشار الوزير الى ان توسيعِ نطاقِ اختصاصات الهيئة بتعديل قانونها خلال عام 2017 الذي وافق عليه البرلمانُ المصري لم يكُن سَعيًا لمزيدٍ من السلطاتِ والنفوذ، وانما لزيادةِ فاعليةِ الهيئة وتعظيمِ قدراتها في محاربة الفساد، وشملت تلك التعديلات إضافة جرائم الاتجار بالبشر والنقدِ الأجنبي، وانتحالِ الصفة وكان لها بالغ الآثر في ضبطِ العديدِ من الشبكاتِ الدولية والجرائم المنظمة فى فترةِ وجيزة، كما توجه بالشكر للدكتور على عبد العال رئيس المجلس الموقر، وأعضاء لجنة الخطة والموازنة، وجميع أعضاء المجلس الذين وضعوا ثقتهم في هيئة الرقابة الإدارية وساندوها إيمانًا منهم بأهميةِ دورِها فى تلكَ المرحلةِ.





وفى ختام كلمته قدمَ شهادةِ اعزاز وتقدير للمرأة المصرية ودورها البارز في النهوضِ بالمجتمع الى جانب تربيتها للنشئ من أبناء الوطن وحضورها بقوة في كافةِ المجالات، وتشهد مصر حاليًا اكبر نسبة لتمثيل المرأة نيابيا في البرلمان أو فى توليها المناصب بالحكومة والحقائق تؤكد أنها شريك رئيسي في نهضةِ هذه الأمة ورسمِ مستقبلها.



