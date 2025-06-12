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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو العينين: فخور بتتويج سيراميكا كليوباترا بكأس العاصمة.. ونرغب في إنشاء ناد جديد للألعاب الأخرى

النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب
النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب
قسم التوك شو

أعرب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريق سيراميكا كليوباترا بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي، مؤكدًا أن الفريق قدّم أداءً رائعًا استحق عليه التتويج.


وقال "أبو العينين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي في برنامج "الماتش" على قناة صدى البلد،: “الحمد لله على الفوز المستحق، أنا سعيد وفخور بهذا الإنجاز، واللاعبون كانوا على قدر المسؤولية ورفعوا رأسي بأدائهم الرجولي والمميز”، مشيدا بالأهداف التي سُجلت خلال المباراة، والتي جاءت بعد لمسات مهارية رائعة من اللاعبين.


وأضاف: "المباراة كانت جيدة جدًا، وإن شاء الله نظهر بشكل مشرف في مباريات كأس السوبر المصري المقبلة". كما أثنى على أداء الفريق المنافس، مشيرًا إلى أنهم قدّموا مباراة قوية وبذلوا مجهودًا كبيرًا يستحق التقدير، مؤكدًا أن الرياضة دائمًا ما تشهد فائزًا ومهزومًا بروح رياضية.

تحفيزهم قبل مواجهة البنك الأهلي


وفي إطار دعمه للفريق، أوضح أبو العينين أنه أرسل مقطع فيديو للاعبي سيراميكا كليوباترا لتحفيزهم قبل مواجهة البنك الأهلي، كما وجّه الشكر لكل من قدم له التهنئة، مشيرًا إلى أنه تلقى اتصالات من عدة دول.


وواصل :" نمتلك خطة رياضية كاملة سنفصح عنها مستقبلا ، ونرغب في التوسع وإنشاء ناد جديد للألعاب الأخري، كما أننا لن نقف أمام لاعبينا لتأمين مستقبلهم ومن يجد نفسه عنده القدة على اللعب والاحتراف سنقوم بمساعدته حتى يصبح لاعبا عالميا".


وأردف:" سعيد بتطور الكرة المصرية، وبما يقدمه الأهلي وأتمنى له التوفيق بالمونديال، بجانب تتويج بيراميدز ببطولة دوري الأبطال، كما حرت على مشاهدة الزمالك في نهائي الكأس، وأنا سعيد لهؤلاء".


وفي ختام حديثه، أشاد بالمدير الفني علي ماهر، الذي وصفه بأنه "أدار المباراة بكفاءة عالية"، ووجّه تهنئة خاصة إلى معتز البطاوي، المدير الإداري للفريق، تقديرًا لدوره في تحقيق هذا الإنجاز.

أبو العينين سيراميكا كليوباترا سيراميكا كأس العاصمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

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