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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على مكافآت كأس عاصمة مصر بعد تتويج سيراميكا للمرة الثالثة

سيراميكا كيلوباترا
سيراميكا كيلوباترا
حمزة شعيب

حقق فريق سيراميكا كليوباترا لقب بطولة كأس الرابطة المصرية “ عاصمة مصر” للمرة الثالثة على التوالي.

وفاز فريق سيراميكا كليوباترا على منافسه البنك الأهلي بنتيجة هدفين دون رد في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاءت أهداف سيراميكا كليوباترا عن طريق محمد رضا بوبو في الدقيقة 40 من عمر المباراة وأضاف فخري لاكاي الهدف الثاني في الدقيقة 79 من زمن اللقاء.

وتعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يحقق فيها فريق سيراميكا كليوباترا لقب البطولة.

جوائز بطولة كأس عاصمة مصر

ويحصل الفائز بلقب بطولة كأس عاصمة مصر على 10 ملايين جنيه بينما جائزة بطل الدوري 5 مليون جنيه.

بينما يحصل الخاسر من المباراة النهائي لبطولة كأس عاصمة مصر على 4 ملايين جنيه.

وجاء أول لقب لـ سيراميكا كليوباترا في 2023 بعد الفوز على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية.

وكرر سيراميكا كليوباترا الإنجاز في 2024 حينما فاز على طلائع الجيش بنتيجة 3-1 في نهائي كأس الرابطة المصرية.

وعاد سيراميكا كيلوباترا لتحقيق الإنجاز مرة أخري بعد الفوز علي البنك الأهلي بثنائية نظيفة.

سيراميكا كيلوباترا البنك الأهلي كأس عاصمة مصر كأس الرابطة المصرية

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