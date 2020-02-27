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حملة تنظيف المقابر بـ الصعيد تكشف عن تفاصيل مثيرة لـ الأعمال والسحر.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:09 م
السحر بالمقابر
السحر بالمقابر
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محمود محسن
كشف عبد الرحمن السنجق، رئيس حملة تنظيف المقابر في الصعيد، عن تفاصيل الحملة التي بدأت في تنظيف المقابر من أعمال الدجل والسحر، في مركز المراغة بمحافظة سوهاج.

وقال "السنجق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في القلب"، عبر فضائية "المحور"، إن الحملة بدأت في سوهاج وستكون على مستوى الصعيد بالكامل.

وتابع رئيس حملة تنظيف المقابر في الصعيد  أنه تم العثور على كميات كبيرة من أعمال الدجل والسحر والأعمال السفلية داخل حيوانات ميتة، وكتابات وطلاسم على جماجم وعظام بني أدمين وحيوانات.

وأشار عبد الرحمن السنجق، إلى أن أغلب الأعمال عبارة عن تمني الموت أو المرض لشخص، أو التفريق بين الزوج وزوجته، أو تمني عدم الإنجاب، مؤكدًا أن ما يفعله الدجالين يُدمر أسر بالكامل.

وطالب  عبد الرحمن السنجق، بنص مشروع قانون بمعاقبة الدجالين، وتوقيع أقصى العقوبات عليهم، لأنهم يدمرون أسرا بالكامل، مشددًا على أن الحملة ستظل في محاربة الدجالين في كل مكان رغم التهديدات.
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