حملة تنظيف المقابر بـ الصعيد تكشف عن تفاصيل مثيرة لـ الأعمال والسحر.. فيديو

كشف عبد الرحمن السنجق، رئيس حملة تنظيف المقابر في الصعيد، عن تفاصيل الحملة التي بدأت في تنظيف المقابر من أعمال الدجل والسحر، في مركز المراغة بمحافظة سوهاج.





وقال "السنجق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في القلب"، عبر فضائية "المحور"، إن الحملة بدأت في سوهاج وستكون على مستوى الصعيد بالكامل.





وتابع رئيس حملة تنظيف المقابر في الصعيد أنه تم العثور على كميات كبيرة من أعمال الدجل والسحر والأعمال السفلية داخل حيوانات ميتة، وكتابات وطلاسم على جماجم وعظام بني أدمين وحيوانات.





وأشار عبد الرحمن السنجق، إلى أن أغلب الأعمال عبارة عن تمني الموت أو المرض لشخص، أو التفريق بين الزوج وزوجته، أو تمني عدم الإنجاب، مؤكدًا أن ما يفعله الدجالين يُدمر أسر بالكامل.



