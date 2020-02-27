باسم سمرة: نعاني من أفلام الكروَتة.. وطاقم صندوق الدنيا عنده طاقة.. فيديو

قال الفنان باسم سمرة إن مشاركته في فيلم "صندوق الدنيا" جاءت بناء على ترشيح من المخرج عماد البهات الذي يعد بمثابة صديق وأخ له، مؤكدا أنه انبهر بسيناريو الفيلم عندما عرض عليه.





وأضاف سمرة خلال وجوده ضيفا لبرنامج « الحياة اليوم» عبر فضائية « الحياة» أنه ظهر بدور مختلف في الفيلم عما قدمه من قبل، مشيرا إلى أنه يجسد شخصية إنسان فقير يأتي للبحث عن عمل في القاهرة، ويتعرض لمجموعة من المشاكل ويفقد ابنه في المدينة.









وتابع باسم سمرة: "سعيد وفخور بالمشاركة فى الفيلم، مؤكدا أن طاقم العمل المشارك في الفيلم كان لديه طاقة لخروج العمل على أكمل وجه، على رأسهم المخرج عماد البهات وخالد الصاوي ورانيا يوسف والفنان أحمد كمال.









واشار باسم سمرة إلى انه كان هناك اعتناء بالانتاج من مخرج يعشق ما يقدمه من اعمال فنية، قائلا: "نعانى فى الفترة الاخيرة من نوعية افلام بها كروتة وتعتمد على الأغاني والرقص لكي ينجح الفيلم".







