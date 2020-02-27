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أخبار العالم

بعد تعليق العمرة بسبب كورونا.. الرئيس الجزائري يؤدي الصلاة بالمسجد النبوي

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
وصل الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إلى المدينة المنورة، وأدى الصلاة في المسجد النبوي مع الوفد المرافق له.

وكان الرئيس الجزائري وصل إلى السعودية، أمس الأربعاء، في زيارة تستغرق 3 أيام تلبية لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأجرى مباحثات مع العاهل السعودي استعراضا فيها "العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية". بحسب ما ذكرت وكالة الانباء السعودية.

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت اليوم تعليق أداء العمرة كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا.
بعد تعليق العمرة بسبب كورونا.. الرئيس الجزائري يؤدي الصلاة بالمسجد النبوي
بعد تعليق العمرة بسبب كورونا.. الرئيس الجزائري يؤدي الصلاة بالمسجد النبوي
بعد تعليق العمرة بسبب كورونا.. الرئيس الجزائري يؤدي الصلاة بالمسجد النبوي
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