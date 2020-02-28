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حوادث

مصرع شاب بطلق ناري أثناء مشاركته في حفل زفاف بالمنوفية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:30 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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محمد امين
 لقي شاب بقرية شمنديل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية مصرعه بطلق ناري  أثناء مشاركته في حفل زفاف أثناء إطلاق أحد المعازيم النار احتفالا بالعرس وتم تحرير محضر بالواقعة .
  
تلقى اللواء محمد ناجي أباظة، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة قويسنا يفيد باستقبال مستشفي قويسنا المركزي المدعو “ع. ب.ن” من قرية شمنديل، جثة هامدة، نتيجة إصابته بطلق خرطوش أثناء الاحتفال داخل فرح بالقرية.
 
وبالانتقال والفحص وسؤال شهود الواقعة أقروا بأنه أثناء قيام “ن.ك.ا” بإطلاق الخرطوش داخل الفرح، أصاب الضحية في مقتل، عن طريق الخطأ ما أدى لوفاته على الفور.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجار تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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