مصرع شاب بطلق ناري أثناء مشاركته في حفل زفاف بالمنوفية

لقي شاب بقرية شمنديل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية مصرعه بطلق ناري أثناء مشاركته في حفل زفاف أثناء إطلاق أحد المعازيم النار احتفالا بالعرس وتم تحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء محمد ناجي أباظة، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة قويسنا يفيد باستقبال مستشفي قويسنا المركزي المدعو “ع. ب.ن” من قرية شمنديل، جثة هامدة، نتيجة إصابته بطلق خرطوش أثناء الاحتفال داخل فرح بالقرية.