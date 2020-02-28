شاهد.. قبطان عجوز يطير في الهواء بقوة خارقة لإنقاذ امرأة من الغرق.. صور

في عصر التكنولوجيا قد يرى الناس الغريق يستصرخهم لإنقاذه بينما يقف كل رافعًا هاتفه ليلتقط المشهد ويشاركه على حساباته في مواقع التواصل، لكن قبطانًا عجوزًا في الستين من عمره لم يعرف تلك الأمور العصرية، كل ما عرفه هو التضحية بحياته في سبيل إنقاذ غريقة سقطت من سفينته.





تكشف الصور التي نشرتها صحيفة مترو لحظات مذهلة للحظة قفز قبطان من سفينته مرتديًا بملابسه كاملة لإنقاذ امرأة غارقة تستنجد، إذ كان القبطان «سيلور يو مينت أيي» البالغ من العمر 60 عامًا يقود السفينة إلى ميناء دالا على نهر يانجون في بورما.





وفجأة سقطت إحدى الركاب، شابة 34 عامًا تدعى «خين تشان ميا» في المياه بعدما انزلقت قدميها من على حافة الميناء في الوقت الذي اقتربت فيه السفينة جدًا من سحقها ولم يسرع أحد لإنقاذها.





لكن القبطان العجوز ابتعد عن الحافة بالسفينة لتجنب سحق المرأة، ثم طار في الهواء قافزًا 40 قدمًا من أعلى السفينة في محاولة لإنقاذها من الغرق، حيث يظهر في الصور وهو يطير في الهواء بينما يهرع آخرون في الميناء إلى مساعدة خين تشان ميا.





قام القبطان بمساعدة اثنين آخرين من أفراد الطاقم بسحبها من الماء وبالفعل استطاعوا إنقاذها، كانت المرأة في حالة صدمة لكن لم تفقد الوعي، وعند سؤال القبطان عن قفزة بهذه الطريقة رغم كبر سنه.





قال "في ذلك الوقت لم أفكر في أي مخاطر على حياتي، قفزت لمجرد أنني أردت إنقاذ المرأة والتأكد من أنها آمنة، أنا بالفعل كبير في السن الآن وأبحر منذ 40 عامًا فأنا على وشك التقاعد، لذا لا بأس إن مات العجوز في سبيل أن تعيش الشابة".