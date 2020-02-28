AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. قبطان عجوز يطير في الهواء بقوة خارقة لإنقاذ امرأة من الغرق.. صور

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:31 ص
قبطان عجوز خارق
قبطان عجوز خارق
Advertisements
عزة عاطف

في عصر التكنولوجيا قد يرى الناس الغريق يستصرخهم لإنقاذه بينما يقف كل رافعًا هاتفه ليلتقط المشهد ويشاركه على حساباته في مواقع التواصل، لكن قبطانًا عجوزًا في الستين من عمره لم يعرف تلك الأمور العصرية، كل ما عرفه هو التضحية بحياته في سبيل إنقاذ غريقة سقطت من سفينته.


تكشف الصور التي نشرتها صحيفة مترو لحظات مذهلة للحظة قفز قبطان من سفينته مرتديًا بملابسه كاملة لإنقاذ امرأة غارقة تستنجد، إذ كان القبطان «سيلور يو مينت أيي» البالغ من العمر 60 عامًا يقود السفينة إلى ميناء دالا على نهر يانجون في بورما.


وفجأة سقطت إحدى الركاب، شابة 34 عامًا تدعى «خين تشان ميا» في المياه بعدما انزلقت قدميها من على حافة الميناء في الوقت الذي اقتربت فيه السفينة جدًا من سحقها ولم يسرع أحد لإنقاذها.


لكن القبطان العجوز ابتعد عن الحافة بالسفينة لتجنب سحق المرأة، ثم طار في الهواء قافزًا 40 قدمًا من أعلى السفينة في محاولة لإنقاذها من الغرق، حيث يظهر في الصور وهو يطير في الهواء بينما يهرع آخرون في الميناء إلى مساعدة خين تشان ميا.


قام القبطان بمساعدة اثنين آخرين من أفراد الطاقم بسحبها من الماء وبالفعل استطاعوا إنقاذها، كانت المرأة في حالة صدمة لكن لم تفقد الوعي، وعند سؤال القبطان عن قفزة بهذه الطريقة رغم كبر سنه.


قال "في ذلك الوقت لم أفكر في أي مخاطر على حياتي، قفزت لمجرد أنني أردت إنقاذ المرأة والتأكد من أنها آمنة، أنا بالفعل كبير في السن الآن وأبحر منذ 40 عامًا فأنا على وشك التقاعد، لذا لا بأس إن مات العجوز في سبيل أن تعيش الشابة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفينة الفايكنيغ الإنسانية تنقذ 50 مهاجرا من الغرق

لأجل إنقاذ قطتها.. عجوز تلقي حفيدها من ارتفاع 50 قدما ..شاهد

إنقاذ فتاة من الغرق بنهر النيل في أسيوط

تعليق أحمد موسى على إنقاذ أب لابنته من الدهس تحت عجلات قطار بالإسماعيلية ..فيديو

قلوب رحيمة..عامل يعرض حياته للخطر لإنقاذ قطة من الغرق في ميناء دمياط

شحن 4900 طن صودا كاوية وتداول 30 سفينة بموانئ بورسعيد

ترشيحاتنا

اهم الاخبار: مقتل 34 جنديًا تركيًا ..انقلاب قطار الإسكندرية - مطروح .. ظهور حسام حسن في الأهلي

أخبار الفن.. محمد رمضان فى إمبابة.. تطور غريب فى قضية قتيل فيلا نانسى عجرم

ماذا يحدث إذا تناولت الحلبة على الريق

فضل قراءة سورة الملك قبل النوم

هل الاغتسال من الجنابة يغني عن غسل الجمعة .. البحوث الإسلامية يجيب

شاهد.. جنش يقبل مرتضى منصور لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إسراء غريب.. مقتل صفاء شكشك خنقا على يد زوجها يثير الرأي العام الفلسطيني

شاهد.. قبطان عجوز يطير في الهواء بقوة خارقة لإنقاذ امرأة من الغرق.. صور

شركة تخسر أموالها بسبب منتج يحمل اسم "كورونا" بالصدفة