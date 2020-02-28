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منوعات

بعد إسراء غريب.. مقتل صفاء شكشك خنقا على يد زوجها يثير الرأي العام الفلسطيني

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:35 ص
صفاء شكشك
صفاء شكشك
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عزة عاطف

بعد حادثة تعنيف وقتل إسراء غريب التي أثارت غضبًا عارمًا وحزنًا شديدًا في فلسطين والوطن العربي بأكمله، احتقن الشارع الفلسطيني اليوم بسبب مقتل الفلسطينية «صفاء شكشك» خنقًا على يد زوجها بسبب 5 دولارات.


نشبت خلافات شديدة بين الضحية صفاء شكشك الأم لـ3 أطفال وزوجها القاطنين في قطاع غزة دفعتها إلى ترك المنزل واللجوء إلى أهلها، لكن الزوج ذهب لاصطحابها مرة أخرى إلى المنزل بعد فض الخلاف وبالفعل عادت صفاء معه.


لم تدرك المسكينة أنها تخطو الخطوة تلو الأخرى نحو مصيرها المحتوم بالموت خنقًا على يد زوج لا يعرف الرحمة، فقد لمعت عينيه عندما رأى والدتها تضع في يدها (5 دولارات) أثناء خروجها من منزل أهلها.


وفي المنزل انقض عليها زوجها بالضرب والخنق لكي تعطيه الدولارات لكنها رفضت فقام بخنقها حتى فقدت الوعي لكنه ظن بأنها قد فارقت الحياة، وعندما أخذ الأموال وعاد وجدها مازالت على قيد الحياة فقبض على رقبتها حتى ماتت وجلس إلى جوارها حتى الـ7 صباحًا.


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وصرح عم القتيلة وفقًا لصحيفة إرم نيوز بأن الزوج حاول قتل ابنتهم صفاء مرتين متتاليتين بخنقها، وأن العائلة عقدت جلسة مع النيابة العامة في قطاع غزة لمعرفة ملابسات الحادث وتفاصيل اعتراف الزوج.


أثارت الجريمة الرأي العام الفلسطيني، ودشن رواد مواقع التواصل صورًا وهاشتاجات تطالب بمعاقبة الزوج وعودة حق ضحايا التعنيف الأسري مثل إسراء غريب وصفاء.

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