مزعلاكم في إيه.. نجيب ساويرس يدافع عن بنت الجيران ورايحين نسهر ويرد على هاني شاكر





وكتب نجيب ساويرس قائلا "‏بنت الجيران ... مزعلاكم فى ايه ؟ دى حتى دمها خفيف و ضحكتها شربات ....و بام بام برضه مالها و احنا رايحين نسهر ....شكلها غيرة و مريسة و فذلكة و تحكم .. احنا الجمهور احرار نسمع اللى نحبه !".





وانهالت التعليقات من من متابعيه عبر انستجرام وجاءت بين "‏‎بالظبط كدة جيبت المفيد دى حتى بتعدل المزاج جدا " و" ‏‎الأغنية حلوة بس حكايه أشرب خ... وح،ش...فيه مشكلة مع النقابة" و" ‏‎كلام محترم".





يذكر أن الفنان هاني شاكر أصدر قرار بمنع مطربي المهرجانات من الغناء مرة اخري بعد غناء اغنية بنت الجيران في حفلة عيد الحب بإستاد القاهرة واحتوائها على عدد من الكلمات المبتذلة.









بنت الجيران ... مزعلاكم فى ايه ؟ دى حتى دمها خفيف و ضحكتها شربات ....و بام بام برضه مالها و احنا رايحين نسهر ....شكلها غيرة و مريسة و فذلكة و تحكم .. احنا الجمهور احرار نسمع اللى نحبه ! — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 28, 2020

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء وعدم إعطائه تصاريح من النقابة مرة أخرى.