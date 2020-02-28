سترون وجها مغايرا.. نبيل معلول يتوعد الزمالك قبل مباراة الترجي

توعد نبيل معلول، المدير الفني السابق لفريق الترجي التونسي، لاعبي وفريق الكرة الاول لنادي الزمالك قبل مواجهة الفريقين المرتقبة اليوم الجمعة في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال افريقيا.





وأكد نبيل معلول في تصريحات تلفزيونية على إن مباراة الزمالك في دوري الأبطال اليوم الجمعة، مغايرة تمامًا عن لقاء السوبر الأفريقي التي أقيمت بالدوحة.





وأضاف:" "الزمالك كان أفضل من الترجي، والذي صنع الفارق الروح والإصرار التي كانت لدى لاعبي الأبيض أكثر من الفريق التونسي في مباراة السوبر”.





وأضاف: ”أصبح الفريقان كتابًا مفتوحًا لبعضهما بعد المواجهة في مباراة السوبر الأفريقي، لكن كارتيرون المدير الفني للزمالك، لديه فريق قوي جدًا في التحول من النزعة الهجومية إلى الدفاعية، وسرعة الثنائي أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي".





واستطرد: ”اليوم سيقدم الترجي وجهًا مغايرًا عما قدَّمه في مباراة السوبر الأفريقي، وسيكون هناك ضغط كبير في بداية المباراة بسبب النشوة التي لدى فريق الزمالك والمعنويات المرتفعة الكبيرة بعد الفوز على الترجي والأهلي".



