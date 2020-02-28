AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سترون وجها مغايرا.. نبيل معلول يتوعد الزمالك قبل مباراة الترجي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:09 ص
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
توعد نبيل معلول، المدير الفني السابق لفريق الترجي التونسي، لاعبي وفريق الكرة الاول لنادي الزمالك قبل مواجهة الفريقين المرتقبة اليوم الجمعة في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال افريقيا.

وأكد نبيل معلول في تصريحات تلفزيونية على إن مباراة الزمالك في دوري الأبطال اليوم الجمعة، مغايرة تمامًا عن لقاء السوبر الأفريقي التي أقيمت بالدوحة.

وأضاف:" "الزمالك كان أفضل من الترجي، والذي صنع الفارق الروح والإصرار التي كانت لدى لاعبي الأبيض أكثر من الفريق التونسي في مباراة السوبر”.

وأضاف: ”أصبح الفريقان كتابًا مفتوحًا لبعضهما بعد المواجهة في مباراة السوبر الأفريقي، لكن كارتيرون المدير الفني للزمالك، لديه فريق قوي جدًا في التحول من النزعة الهجومية إلى الدفاعية، وسرعة الثنائي أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي".

واستطرد: ”اليوم سيقدم الترجي وجهًا مغايرًا عما قدَّمه في مباراة السوبر الأفريقي، وسيكون هناك ضغط كبير في بداية المباراة بسبب النشوة التي لدى فريق الزمالك والمعنويات المرتفعة الكبيرة بعد الفوز على الترجي والأهلي".

وأتم: "مواجهة الزمالك في مصر أسهل للترجي عن مواجهته في رادس".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رد فعل كارتيرون على مواجهة الترجي في ربع نهائي أبطال أفريقيا

استعدادا للترجي.. كواليس جلسة كاريترون مع مدربي الزمالك

لاعبو الترجي التونسي يتوعدون الزمالك.. إيه الحكاية

نبيل معلول: لا يوجد مدرب يتمنى مواجهة الأهلي.. والزمالك أسهل للترجي

مدرب منتخب تونس يزف بشرى سارة للزمالك قبل مباراة الترجي

أخبار الزمالك في الدوحة.. كارتيرون يقود تدريبات الضغط.. وتدريب الحراس على سرعة رد الفعل

ترشيحاتنا

هل كان مبارك محبا للترف.. علي الدين هلال يجيب.. فيديو

نجم مصر مين يلا.. فيديو جديد لـ باسم سمرة في واقعة دفع محمد رمضان

حقيقة استقالة اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني

كندة علوش تعبر عن استيائها في تغريدة لهذا السبب

حفيد مبارك يرثي جده .. ماذا قال؟.. فيديو جراف

السعودية تهدي مصر جزءا من كسوة الكعبة لعرضها بمتحف العاصمة الإدارية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوحيد في العالم.. رئيس وزراء ولد وتوفي يوم 29 فبراير

كريم بامبو يحتفل بحفل زفافه في حفل عائلي قبل لقاء الترجي .. صور

شاب عشريني قرر تناول الوجبات السريعة يوميًا لمدة أسبوعين.. والنتيجة مؤسفة