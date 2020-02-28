ليبيا... اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس

أفادت وكالة "سبوتنيك" الإخبارية الروسية، في أنباء عاجلة لها منذ قليل، باندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في محاور القتال بالعاصمة طرابلس بين الجيش الوطني الليبي ومليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.





ونقلت "سبوتنيك" عن مصادر عسكرية قولها: "حور بوسليم يشهد اشتباكات عنيفة بالمدفعية الثقيلة الآن بين مليشيات حكومة الوفاق وحدات قوات الجيش الوطني الليبي".





وأشارت المصادر إلى أن "مليشيات حكومة الوفاق تقوم باستهداف مواقع للجيش الوطني الليبي بقذائف الهاون منذ ساعات الصباح الاولى وحتى المساء".





وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، نشر مساء أمس، مقطع فيديو لما قال إنه قصف تركي على مدنيين في طرابلس، قائلًا: "جريمة جديدة ارتكبها الطيران التركي المسير في منطقة الرواجح جنوبي العاصمة طرابلس".





وأشار المسماري إلى أن السيارات تعود إلى مدنيين يعيشون في العاصمة الليبية، وتم قصفها من قبل الطيران التركي.



