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أخبار البلد

الحكومة تنفي 12 شائعة في 7 أيام.. فيديوجراف

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:45 ص
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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محمود مطاوع
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية لتوضيح حقائق هذه الموضوعات.

بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات  خلال الفترة (من 21 حتى 28 فبراير 2020‏):

ونفى المركز الإعلامي ما تداول حول وقف إجراءات الحجر الصحي بالموانئ والمطارات المصرية، كما نفي ما انتشر حول  اكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر، ونفى أيضا ما تردد حول  تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات، ونفى المركز ما أثير حول تداول أدوية سكر مسرطنة في الصيدليات.

ونفى المركز الإعلامي ما تردد حول نفوق أعداد كبيرة من المواشي نتيجة عجز شديد في اللقاحات البيطرية، كما نفى ما أثير حول إيقاف نشاط ورش الأثاث القديمة بدمياط بعد الانتقال لمدينة الأثاث الجديدة، ونفى المركز ما تداول حول غياب الخدمات والمرافق بمدينة الروبيكي للجلود، كما نفى ما أثير حول  التهجير القسري لأهالي العشوائيات بمختلف المحافظات دون تعويضهم.

ونفى المركز ما تداول حول توقف حركة المراكب النيلية بنطاق مشروع "ممشى أهل مصر" لأجل غير مسمى، كما نفى ما أثير حول سعر تذكرة دخول المتحف المصري الكبير 500 جنيه للمواطن المصري ، ونفى أيضا ما تردد حول اعتزام الحكومة خصخصة مبنى ماسبيرو بدعوى تطويره، ونفى المركز ما انتشر حول   فصل مئات الأئمة والخطباء من الأوقاف.

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