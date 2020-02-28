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فن

ساندي: أنا رقم واحد في حفلات الجامعات.. وأقوى سوشيال ميديا مع الهضبة وتامر حسني

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:01 م
ساندي
ساندي
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آيه عاطف - محمد نحلة
أكدت ساندي، أن الظروف التي مرت بها على مدار السنوات الماضية وعدم اهتمام أحد بأعمالها لم يكن سوء حظ.

وقالت خلال ندوة بموقع "صدى البلد": "على مدار الثلاث سنوات الماضية لم يأخذ أحد مكاني، فأنا مازلت رقم واحد في حفلات الجامعات، رغم أن أعمالي قليلة، وأنا الأكثر جماهيرية بالنسبة للشباب المراهقين".

وتابعت أن ما حدث لها أنها فقدت كل الدعم للتسويق الخاص بها ولكنها الآن عادت لتهتم بنفسها، وأكدت أن صفحتها كانت من أقوى صفحات السوشيال ميديا هي والهضبة وتامر حسني، وستعود إلى ذلك.

يذكر أن "ساندي" طرحت ألبوم "اتنين في واحدة" يضم 8 أغنيات هي: "كيس أسود، بطولة في رواية، اتنين في واحدة، على خشبة المسرح، الرجالة ماتت في الحرب، كان عادي، ريموت حياتك، وطبع الشتا".
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