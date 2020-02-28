وسط تفشي كورونا.. نشوب حريق بمجمع سكني في قم الإيرانية

نشب حريق، اليوم الجمعة، في أبنية سكنية بمدينة قم الإيرانية، ما أسفر عن مقتل 5 وإصابة 66 آخرون.





وقال المتحدث باسم وكالة الطوارئ الإيرانية: إنه في الساعة 3:11 صباحا، تم الإبلاغ عن حالة طوارئ في العديد من المباني السكنية في مدينة قم نتيجة اندلاع حريق فيها.





وأضاف "أثناء فحص الحالة البدنية للضحايا، تم نقل 33 شخصا إلى المراكز الصحية، وعولج 33 آخرون في العيادات الخارجية، ولكن لسوء الحظ، توفي 5 أشخاص نتيجة الحريق".





فيما قال عباس جعفري مدير إدارة إطفاء الحرائق ببلدية قم في تصريح نقلته وكالة أنباء فارس إن "حريقا اندلع في مجمع سحر السكني الذي يحتوي على 225 وحدة سكنية ما أدى إلى وفاة خمسة أشخاص"، مشيرا إلى أن فرق الإطفاء توجهت إلى مكان الحريق وعملت على إخماده بالكامل.

وأضاف جعفري أنه تم إجلاء أكثر من 160 شخصا من سكان المجمع السكني ونقل 38 منهم إلى المستشفيات بسبب تعرضهم لمشكلات تنفسية.





وتعد مدينة قم الإيرانية، هي بؤرة تفشي فيروس كورونا، حيث كانت أول مدينة يظهر فيها هذا الفيروس.