شعراوي: 80% من المحافظات أرسلت ملفات نواب المحافظين

كشف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن إعطاء نواب المحافظين بعد أن أنهوا تدريبهم بالأكاديمية الوطنية للتدريب لمدة 3 أشهر ملفات للعمل عليها لثقل مهاراتهم، موضحا أن 80 % من المحافظات أرسلت الملفات التى يعمل عليها نواب المحافظين.

وأضاف خلال حواره لـ"صدى البلد"، أنه يتم دراسة هذه الملفات وتقييمها وهل ستكون كافية لإعطاء الخبر لنائب المحافظ للتعرف على منظومة المحليات بشكل كبير ولا يحتاج الى ملفات اخرى وعن الصلاحيات التى يتمتع بها نواب المحافظين.





وقال شعراوى: لا يوجد قانون لنائب المحافظ فهو لديه ملفات يعمل عليها، وهناك ملفات يجيد فيها طبقا لخلفيته ويضاف إليه ملفات لثقل مهاراته ونرفع من قدرته وكفاءته إضافة إلى أننا نعمل حالة من التجانس بين قادة المحافظة من محافظ وسكررتير عام ونائب للمحافظ ،ونقوم بعمل تقييم كل 3 أشهر للنواب ويتم عرضه على رئيس الجمهورية. إضافة ألى أن هناك تدريبا آخر للنواب في شهر أبريل المقبل، وذلك بعد أن يعمل النواب في الملفات التى أسندت إليها ويطلع على أرض الواقع وينزل للشارع.