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أخبار البلد

شعراوي: نتائج الموجة 15 لإزالة التعديات على أراضي الدولة أعلى من سابقيها

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:04 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية مع محررة صدى البلد
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ايمان البكش
كشف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن مؤشرات الموجة 15 لإزالة التعديات على أراضى الدولة، لافتا إلى أنها أعلى من الموجات السابقة بكثير. 

وأضاف شعراوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"،أن الهدف من الإزالات هو تشجيع المواطنين على التقنين وإثبات جدية الدولة في استرداد حقها وهيبتها،لافتا إلى قلة طلبات التقنين المقدمة من المحافظات،حيث تعاقد 5 % فقط من المتقدمين بالطلبات. 

وأشار إلى أن عدد المتقدمين الجادين في طلبات للتقنين بلغ نحو 270 ألف طلب من المحافظات بنسبة 37 % من المتقدمين لطلبات التقنين هم من دفعوا رسوم الفحص وأتموا الإجراءات . 

وعن أسباب عدم تقدم المواطنين بطلبات التقنين،أشار إلى وجود بعض التعقيدات في إجراءات التثمين ،ولكن تم حل تلك المشكلة وتم عقد اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ،مع 9 محافظات ،وشدد الرئيس على تبسيط اجراءات التقنين أمام المواطنين الراغبين في ذلك وتثمين كل قطعة بالشكل المناسب.
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