تصرف غير متوقع من أجانب في الأقصر.. صور

تيريزا وباربرا كلارك شقيقتان بريطانيتان استقرتا بالأقصر منذ سنوات.. حبهما للمدينة دفعهما للمشاركة فى أعمال الخير رغم جنسيتهما البريطانية.

حب مصر لديهما يجري في عروقهما كمجري الدم فهما يحرصان دوما على مشاركة المواطنين كل المناسبات سواء الدينية أو السياسية والشعبية.

واليوم تضامنت الشقيقتان مع مرضي السرطان بالأقصر بحلق شعرهما داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان والتقطتا الصور التذكارية مع المرضى فى ملحمة حب جديدة من نوعها.

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تيريزا وباربرا كلارك، زارتا الأقصر لأول مرة عام 1992 في رحلة سياحية وشاهدتا عظمة الحضارة المصرية فتمنتا أن يكونا مصريتين وفى عام 2008 اتخذوا القرار بترك بريطانيا والإقامة بالأقصر بشكل دائم وشيدوا منزلا لهم بمنطقة العوامية وأصبحوا يشاركون أهل الأقصر كل لحظة فرح وحزن.