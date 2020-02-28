بعد استغاثته ومقتل جنوده.. الناتو يبحث عن سبل لنجدة أردوغان من ورطته

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، إن الناتو يبحث عن سبل لتقديم دعم إلى تركيا، وذلك عقب طلب أنقرة من الحلف بعقد اجتماع طارئ اليوم الجمعة.





وأضاف ستولتنبرج، اليوم الجمعة: "ندعو لوقف الهجمات في سوريا للتوصل لحل سلمي".





وأعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" عن عقد اجتماع طارئ، اليوم الجمعة، بناء على طلب تركيا عقب مقتل عدد من جنودها في إدلب السورية.





وكان حاكم هطاي، رحمي دوجان، أعلن ارتفاع عدد القتلى من المليشيات التركية في الهجوم الذي شنه الجيش العربي السوري على تمركزات للجيش التركي في محافظة إدلب، إلى 33 شخصًا، فيما قال المرصد السوري إن 34 جنديا لقوا مصرعهم.





وقال موقع NetBlocks.org الأمريكي، والمتخصص في مراقبة أمن الشبكات وحرية الإنترنت في مختلفِ دول العالم، إن هناك توقف تام لجميع خدمات مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا وذلك تزامنًا مع عملية عسكرية جوية شنها الجيش العربي السوري على مليشيات تركية في محافظة إدلب السورية.





وأكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القصف السوري في إدلب كان موجها ضد المسلحين الإرهابيين، وتبين لاحقا أن صفوفهم ضمت عسكريين أتراكًا.





وبحسب قناة "روسيا اليوم" أشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها إلى أن الجانب التركي لم يقدم لموسكو معلومات عن تواجد عسكرييه في بلدة بليون في إدلب، مضيفة أنه وفقا للمعلومات التي تلقاها مركز المصالحة الروسي في سوريا، لم تتواجد هناك وحدات، ولم يكن مفترضا أن تتواجد أي وحدات تركية في منطقة القصف.





وتابعت الوزارة أنه فور تلقي معلومات عن إصابات في صفوف العسكريين الأتراك، اتخذ الجانب الروسي كافة الإجراءات الضرورية لوقف إطلاق النار من قبل القوات السورية بشكل كامل، وتأمين إجلاء القتلى والجرحى الأتراك إلى أراضي بلادهم.