الحماية المدنية بالقاهرة تنقذ سيدة عقب احتجازها داخل مصعد بعقار

نجحت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة فى إنقاذ إحدى السيدات عقب إحتجازها داخل مصعد بأحد العقارات بالقاهرة .





فقد ورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة بإحتجاز سيدة داخل مصعد بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الظاهر.





وعلى الفور انتقلت وحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة ، وتبين تعطل المصعد مابين الطابق الرابع والخامس بالعقار، حيث تم فصل التيار الكهربائى عن المصعد وتشغيله يدويًا ، وتحرير المواطنة وإخراجها سالمة بحالة جيدة.





ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان ورضا المواطنين الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل مع البلاغ.





ويأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع بلاغات المواطنين والمواقف الطارئة.