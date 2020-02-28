تفاصيل المؤتمر السنوي الـ 18 لمركز تعليم الكبار بـ جامعة عين شمس

ينظم مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس مؤتمره السنوي الثامن عشر بعنوان تعليم الكبار وريادة الأعمال في الوطن العربي، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك في الفترة من 12-14 ابريل 2020 بدار الضيافة بجامعة عين شمس بحضور نخبة رائعة من التربويين عامة وخبراء تعليم الكبار خاصة.





واوضح الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار ان المؤتمر يشمل ٤ مجالات اساسية.





المجال الاول بعنوان ريادة الاعمال وتطوير برامج تعليم الكبار في الوطن العربي ويشمل عدة محاور منها السياسات العامة لدمج برامج ريادة الاعمال بخطط محو الأمية وتعليم الكبار ، معايير تعليم ريادة الاعمال للكبار، ريادة الأعمال الرقمية للكبار (الفرص والتحديات) ، تعليم الكبار الريادي (فلسفته واهدافه ومتطلبات تحقيقه)، مسارات التحول لتعليم الكبار الريادي في اطار الثورة الصناعية الرابعة.





المجال الثاني يبحث في ريادة الأعمال ومستقبل مؤسسات تعليم الكبار في الوطن العربي ، ويتضمن ريادة الأعمال وقدرلت مؤسسات تعليم الكبار التنافسية، ريادة الاعمال وبناء الميزة التنافسية لمؤسسات تعليم الكبار ، مجالات وآليات الشراكة بين مؤسسات تعليم الكبار في تنمية ريادة الأعمال للكبار، متطلبات ارساء دعائم ريادة الأعمال في مؤسسات تعليم الكبار وريادة الأعمال وتحقيف مؤسسات تعليم الكبار لمتطلبات اقتصاد المعرفة.





المجال الثالث يناقش تعليم الكبار والتنمية المستدامة للكبار في الوطن العربي ويحتوي علي عدة مجالات ريادة الأعمال اهداف التنمية المستدامة ومؤشرات قياسها، ريادة الأعمال لذوي الهمم (خطط وبرامج) ، نحو انشاء حاضنات اعمال للمتحررين من الأمية ، برامج الريادة النسوية للحد من امية الإناث وافضل الممارسات الدولية في مجال تنمية ريادة الأعمال للكبار.





المجال الرابع يناقش ريادة الأعمال وادارة المشروعات الصغيرة للكبار ويشمل ريادة الأعمال وخلق فرص جديدة للعمل والتعلم والابتكار لدي الكبار، البنية الأساسية للمشروعات الريادية، خطوات المشروع الريادي للكبار وعناصر تقييمه، آليات مبتكرة لتمويل المشروعات الريادية للكبار وتسويقها والمشروعات الريادية في افريقيا تحديات الواقع ورؤي المستقبل.



