مؤمن عثمان: متحف الغردقة إضافة قوية للمتاحف المصرية

قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن متحف الغردقة تجربة متميزة لوزارة السياحة والآثار بالشراكة مع القطاع الخاص .





وأضاف لـ صدي البلد، قبل افتتاح المتحف غدا السبت، أن المتحف يضم مجموعة غاية في الجمال، وطريقة عرض مبهرة ويمثل إضافة قوية للمتاحف المصرية.





وأكد ان متحف الغردقة يعد أول متحف للآثار في محافظة البحر الأحمر، ومن أبرز المشروعات التى يتم تنفذها بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أن الوزارة حرصت على الانتهاء منه ليكون احد مظاهر جذب السياحي، وتشجيع المصطافين على زيارة المتاحف خلال نزهتهم بالمناطق الساحلية ليساهم فى الترويج للآثار المصرية ونشر الوعي الاثري لدى ابناء المحافظة وزوارها.





وأشار إلى أن مبني المتحف تم تجهيزه بالكامل باستخدام أحدث الأساليب والطرق المتحفية العلمية من نظم إضاءة حديثة، وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار طبقا للتقنيات الحديثة، مع وضع جميع اللوحات الارشادية اللازمة داخل المتحف من لوحات لتحديد مسار الزيارة والمناطق الخدمية والترفيهية، ولوحات شارحة للقطع الأثرية المعروضة بالإضافة إلى عمل مطوية خاصة بالمتحف لإرشاد الزائرين بالمعلومات الأثرية والفنية اللازمة خلال جولتهم بالمتحف.









وأردف أن سيناريو العرص يقوم علي إبراز عناصر الجمال بصفة عامة في الحضارة المصرية عبر العصور، حيث يقدم تنوع في موضوعات الفن عبر التاريخ المصري، من خلال عرض مجموعة فريدة من الأعمال الفنية التي تمتاز بالتنوع والتناغم الفريد، حيث شملت أدوات من الحياة اليومية كأدوات الصيد والحلى وأدوات الزينة وأدوات الطعام، والألعاب الرياضية كالصيد النيلي والبري، والآلات الموسيقية.



