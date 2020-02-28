AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

مؤمن عثمان: متحف الغردقة إضافة قوية للمتاحف المصرية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:08 م
صدى البلد
Advertisements
علاء المنياوي
قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن متحف الغردقة تجربة متميزة لوزارة السياحة والآثار بالشراكة مع القطاع الخاص .

وأضاف لـ صدي البلد، قبل افتتاح المتحف غدا السبت، أن المتحف يضم مجموعة غاية في الجمال، وطريقة عرض مبهرة ويمثل إضافة قوية للمتاحف المصرية.

وأكد ان متحف الغردقة يعد أول متحف للآثار في محافظة البحر الأحمر، ومن أبرز المشروعات التى يتم تنفذها بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أن الوزارة حرصت على الانتهاء منه ليكون احد مظاهر جذب السياحي، وتشجيع المصطافين على زيارة المتاحف خلال نزهتهم بالمناطق الساحلية ليساهم فى الترويج للآثار المصرية ونشر الوعي الاثري لدى ابناء المحافظة وزوارها.

وأشار إلى أن مبني المتحف تم تجهيزه بالكامل باستخدام أحدث الأساليب والطرق المتحفية العلمية من نظم إضاءة حديثة، وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار طبقا للتقنيات الحديثة، مع وضع جميع اللوحات الارشادية اللازمة داخل المتحف من لوحات لتحديد مسار الزيارة والمناطق الخدمية والترفيهية، ولوحات شارحة للقطع الأثرية المعروضة بالإضافة إلى عمل مطوية خاصة بالمتحف لإرشاد الزائرين بالمعلومات الأثرية والفنية اللازمة خلال جولتهم بالمتحف.


وأردف أن سيناريو العرص يقوم علي إبراز عناصر الجمال بصفة عامة في الحضارة المصرية عبر العصور، حيث يقدم تنوع في موضوعات الفن عبر التاريخ المصري، من خلال عرض مجموعة فريدة من الأعمال الفنية التي تمتاز بالتنوع والتناغم الفريد، حيث شملت أدوات من الحياة اليومية كأدوات الصيد والحلى وأدوات الزينة وأدوات الطعام، والألعاب الرياضية كالصيد النيلي والبري، والآلات الموسيقية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انفراد بالصور قبل الافتتاح.. متحف الغردقة تجربة جديدة بين الآثار والقطاع الخاص

شعارها مستقبل مصر في متاحفها.. تفاصيل خطة الآثار في 2020 | صور

وزير السياحة والآثار يتفقد متحف الغردقة ومنشآت فندقية.. صور

على هامش حضوره حفل أفضل لاعب بافريقيا.. وزير السياحة والآثار يتفقد متحف الغردقة ..صور

وزير السياحة والآثار يتفقد متحف الغردقة ومنشآت فندقية .. العناني: تم تصميمه طبقًا للمعايير العالمية للمتاحف

علم المتاحف..كتاب جديد يرصد دور المتاحف في تنمية المجتمع وتطويره

ترشيحاتنا

دعاء قصير للميت ابي يوم الجمعة .. 7 كلمات تجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة

تشكيل الزمالك والترجي المتوقع في موقعة دوري أبطال إفريقيا

مش هموت لوحدي ..امرأة في الصين تنشر فيروس كورونا بهذه الطريقة..فيديو

في ذكرى وفاته.. محمد الخضر حسين أول شخصية غير مصرية تتولى مشيخة الأزهر

فرجاني ساسي يؤدي صلاة بالجلباب قبل لقاء الترجي التونسي

لا سمكة ولا زواحف.. العثور على كائن مخيف وغامض.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلب المرأة أصغر وأسرع.. جمال شعبان يكشف ٢٠ حقيقة عن "موتور" جسم الإنسان

هناكل إيه النهاردة.. فراخ مشوية في الفرن ولازانيا.. والحلو: تورتة كريب بالشيكولاتة

أسعار سينوفا senova من الوكيل بتحديث اليوم.. صور