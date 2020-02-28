2 منهن شاركتا في فيلمين.. تعرف على أسماء بنات كريم فهمي

قال الفنان كريم فهمى: إنه يعيش فى بيت به 4 سيدات، لديه ثلاث بنات وزوجته، موضحًا " الواحد يخلف 3 بنات في البيت دي حاجة لذيذة إنما 3 ولاد دي كارثة والبيت يكون ناشف".

وأضاف كريم فهمى خلال حواره ببرنامج " عين" المذاع على قناة الحياة، أن بناته لهم تأثير كبير عليه، وعلى الأعمال الفنية التى يقدمها.

وأشار كريم فهمى إلى أن، أسماء أولاده "كاميليا ونعومى وجميلة" مؤكدًا أن فيلم حسن بقلظ كات البطلة كاميليا، وفيلم دودى كانت نعومى، والفيلم المقبل ستكون البطلة جميلة.

ولفت كريم فهمى، إلى أن الحياة مع البنات فى البيت جميلة، مؤكدًا أن جميع طلبات أولاده البنات تنفذ فى الحال وبدون نقاش.

وأوضح كريم فهمى، " لما الولاد يكونو عايزين حاجة ومراتى تقولهم لا يقولها بابا موافق".