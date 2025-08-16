قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اطبخ نوع الخضار ده كتير لمواجهة الاكتئاب وعلاج الأنيميا
حمزة نمرة بعد نجاح ألبومه: ربنا اداني أكتر مما استحق
فصل المرافق عن محيط حريق مخزن الخردة في بولاق أبو العلا| فيديو
مخزن في عقار 5 طوابق.. التحريات الأولية تكشف تفاصيل حريق بولاق أبو العلا| فيديو
محافظة القاهرة تكشف تفاصيل حريق بولاق أبو العلا
بعد انتشار الأدخنة.. إخلاء 3 عقارات سكنية بمحيط مخزن بولاق أبو العلا
ارتفاع ألسنة اللهب من مخزن وسط عقارين مأهولين بالسكان في بولاق أبو العلا
وزير الرياضة ينعى دينا علاء لاعبة فريق سموحة للجودو
الأهلي يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة اعتراضًا على طرد محمد هاني
قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء شقته؟
قالك إنتِ طالق بس شفهي..هل الطلاق صحيح؟
خطة النواب: إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج عوضت خسائر قناة السويس
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| سبب غريب وراء ظهور بقع بيضاء على الأظافر.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلويات على الفطار؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

هيدي كرم

بعد ظهورها الجديد .. 10 صور تخطف الأنظار لهيدي كرم

شيرين رضا شيرين رضا تبهر متابعيها بأناقتها في أحدث ظهور .. صور

أمينة خليل

كاجوال لافت.. أمينة خليل تستعرض رشاقتها

الاظافرلن تصدق .. سبب غريب وراء ظهور بقع بيضاء على الأظافر

التسمملو تسممت من الأكل.. 3 خطوات يجب اتباعها لإنقاذك قبل الوصول للمستشفى

القلب5 أطعمة تُحسن صحة القلب يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي..ما هي؟

روبيروبي تثير الجدل بفستان لافت .. صور

رضوى الشربيني فستان لافت.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

حلوياتمخاطر عالية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلويات على الفطار

رجوة الحسين زوجة ولي عهد الأردنرجوة الحسين زوجة ولي عهد الأردن تخطف الأنظار بهذه الإطلالة.. شاهد

مغص الاطفال بعلامات مجربة.. 5 طرق لتهدئة الطفل المصاب بالمغص

أطعمة تساعد طفلك على النوم الهادئ بعد عمر السنةأطعمة تساعد طفلك على النوم الهادئ بعد عمر السنة

إلهام شاهينإلهام شاهين تخطف الأنظار بإطلالة جذابة على البحر.. شاهد

الكبدكيف تؤثر جودة النوم على صحة الكبد؟.. نتائج غير متوقعة

مي عمر ملابس البحر .. مي عمر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

المرأة والمنوعات نشرة المرأة والمنوعات صدى البلد هيدي كرم شيرين رضا أمينة خليل بقع بيضاء الأكل أطعمة صحة القلب روبي رضوى الشربيني الحلويات الفطار رجوة الحسين المغص تهدئة الطفل النوم الهادئ إلهام شاهين جودة النوم صحة الكبد مي عمر

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

Wednesday

نجاح مستمر.. صور جديدة من الجزء المنتظر لمسلسل Wednesday قبل عرضه في سبتمبر

كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي

منهم شقيقان .. فنانون انفصلوا عن زوجاتهم ثم عادوا لعش الزوجية من جديد

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

بالصور

تعرف على نتائج اليوم الثاني في المرحلة الأولى ببطولة الجمهورية للشراع

بطولة الجمهورية للشراع
بطولة الجمهورية للشراع
بطولة الجمهورية للشراع

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

