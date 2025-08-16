إلهام شاهين تخطف الأنظار بإطلالة جذابة على البحر.. شاهد

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها على البحر.





إطلالة إلهام شاهين على البحر





تألقت إلهام شاهين في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ظهرت مرتدية فستان متوسط الطول واتسم بالأكمام المكشوفة باللون الأبيض المطرز .





تزينت إلهام شاهين ببعض الإكسسوارات الراقية التي أكملت إطلالتها وزادت من أناقتها، وارتدت قبعة باللون الأبيض مصنوعة من الخوص الذي يتصدر احدث صيحات الموضة.





ومن الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين بخصلات شعرها المرفوع، ولم تبالغ في استخدام صيحات المكياج مما كشف عن جمالها.