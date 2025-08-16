مخاطر عالية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلويات على الفطار

ما نأكله في الصباح الباكر قد يكون ضارًا لبقية يومنا، إليك ما قد يحدث عندما يكون أول طعام تتناوله في اليوم حلوًا وسكريًا.

الفطار وجبة أساسية في اليوم، فهو أول ما نتناوله في الصباح، ويُحدد طاقتنا وسير عمل أجسامنا طوال اليوم، يُنصح دائمًا بعدم تفويت الفطار.

ماذا يحدث عندما تبدأ يومك بالأطعمة السكرية؟

تناول الحلويات صباحًا يضرّ المعدة، هذا الارتفاع الكبير في مستوى السكر في الدم يدفع البنكرياس إلى إفراز الأنسولين للحفاظ على مستوياته، وهذا بدوره قد يؤدي لاحقًا إلى انخفاض في الطاقة، لذا، تجد نفسك متعبًا وسريع الانفعال وغير قادر على التركيز

- ارتفاع سكر الدم

اول الأطعمة السكرية على معدة فارغة قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى سكر الدم، هذا يدفع البنكرياس إلى إفراز الأنسولين للمساعدة في تنظيم سكر الدم، ارتفاع سكر الدم الذي يليه انخفاضه قد يجعلك تشعر بالتعب والجوع بعد تناول السكر مباشرةً.

- ارتفاع في الطاقة يتبعه انخفاض في النشاط:

في البداية، قد يمنحك تناول السكر دفعة سريعة من الطاقة نتيجة امتصاص الجلوكوز السريع في مجرى الدم، إلا أن هذه الزيادة في الطاقة عادةً ما تكون قصيرة الأمد، وقد يتبعها انخفاض في النشاط نتيجة انخفاض مستوى السكر في الدم، هذا قد يجعلك تشعر بالتعب والخمول