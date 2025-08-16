قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

لن تصدق .. سبب غريب وراء ظهور بقع بيضاء على الأظافر

نهى هجرس

البقع البيضاء على الأظافر حالة شائعة، وهي غير ضارة عمومًا، تظهر غالبًا بعد عضّ الأظافر أو عضّها، ولكن قد يكون لها أسباب أخرى، بما في ذلك الفطريات والحساسية وبعض الأدوية، قد لا تحتاج إلى أي علاج، أو قد تحتاج إلى التوقف عن استخدام منتجات العناية بالأظافر أو تناول أدوية مضادة للفطريات.

ما هو النقص الذي يسبب البقع البيضاء على الأظافر؟

لا يزال مقدمو الرعاية الصحية والباحثون الطبيون غير متأكدين مما إذا كان نقص بعض المعادن يُسبب ظهور بقع بيضاء على الأظافر، النقص هو نقص مادة أساسية في الجسم ضرورية لصحتك، مثل بعض الفيتامينات أو المعادن. يعتقد البعض أن نقص المعادن - بما في ذلك الحديد والكالسيوم والزنك - قد يُسبب ابيضاض الأظافر، بينما يعتقد آخرون أنه قد يكون نقصًا في الفيتامينات .

كيف يمكن الوقاية من ابيضاض الأظافر؟

يمكن أن تساعدك النصائح التالية على منع ظهور البقع البيضاء على أظافرك:

احمِ أظافرك: استخدم قفازات واقية عند القيام بأنشطة قد تُلحق الضرر بأظافرك، مثل ممارسة الرياضة أو العمل في الهواء الطلق أو استخدام أدوات مثل المطرقة، ارتدِ أحذية مريحة وواقية، وتوخَّ الحذر عند وضع أشياء ثقيلة بالقرب من قدميك.

ترطيب أظافرك.

حافظ على أظافرك قصيرة.

تجنب المواد الكيميائية أو المنتجات المهيجة

الاظافر بقع بيضاء على الاظافر سبب ظهور بقع بيضاء على الاظافر

