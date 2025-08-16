لو تسممت من الأكل.. 3 خطوات يجب اتباعها لإنقاذك قبل الوصول للمستشفى

يحدث التسمم الغذائي بسبب البكتيريا أو الفيروسات أو السموم الموجودة في الطعام الذي نتناوله، وتتراوح أعراض التسمم الغذائي من خفيفة إلى شديدة للغاية.

ومعظم حالات التسمم الغذائي لا تحتاج إلى عناية طبية، فالتسمم الغذائي يستغرق عادةً حوالي ست ساعات حتى يظهر مفعوله، لكن معظم الناس يتعافى منه تمامًا.

ونشرح هنا أعراض التسمم الغذائي والخطوات التي يمكنك اتخاذها لتساعد نفسك على تجاوزه

ما هي أعراض التسمم الغذائي

تتراوح أعراض التسمم الغذائي بين الخفيفة والشديدة، وقد تُصاب بالتسمم الغذائي دون أن تعرف نوع الطعام المُسبب له، حيث تُسبب البكتيريا والفيروسات المختلفة أعراضًا مختلفة.

إذا كنت تعاني من التسمم الغذائي، فمن المحتمل أن تعاني من أعراض التهاب المعدة والأمعاء مثل:

تقلصات البطن

الغثيان (الشعور بالمرض)

القيء

إسهال

الحمى - درجة حرارة أعلى من 38 درجة مئوية

الصداع

يمكن أن يستغرق ظهور الأعراض ما بين بضع ساعات إلى بضعة أيام، وذلك اعتمادًا على سبب التسمم الغذائي لديك.

كيف يتم علاج التسمم الغذائي؟

لا يحتاج معظم الأشخاص إلى علاج للتسمم الغذائي. ويُنصح بالبقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة وشرب الكثير من السوائل.

في حالة التسمم الغذائي الخفيف، يمكنك:

مص رقائق الثلج - لاستبدال السوائل المفقودة

شرب سوائل الإماهة الفموية - لتعويض الإلكتروليتات المفقودة

عد تدريجيًا إلى نظامك الغذائي المعتاد وروتينك عندما تشعر أنك مستعد.

إذا كان ذلك ممكنًا، تجنب تحضير الطعام في المنزل أثناء مرضك ولمدة يومين بعد توقف الأعراض.

قد تساعد المضادات الحيوية في علاج بعض أنواع التسمم الغذائي البكتيري، ولكن لا تكون هناك حاجة إليها عادةً.

المصدر healthdirect