بديل صناعي لفقرة عنقية مكسورة.. جراحة نادرة لأجنبي في مستشفي برج العرب
مصدر دبلوماسي: واشنطن عرضت على كييف ضمانات أمنية مشابهة للناتو
تجمعها صلة قرابة بمحمد صلاح.. تفاصيل الوداع الأخير لوالدة صبحي خليل بمسقط رأسه في الغربية
الأهلي يكشف لصدى البلد موقفه من التعاقد مع إبراهيم عادل
مصر تؤكد دعمها الكامل للجزائر وتنسيق المواقف حول غزة وليبيا
نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده
الليلة .. نشاط رياح يلطف الأجواء والموجة الحارة انكسرت
في غياب والد محمد صلاح.. الفنان صبحي خليل يشيع جثمان والدته في مسقط رأسه بالغربية
تراجع تاريخي في أسعار السيارات بمصر.. انخفاضات تصل إلى 400 ألف جنيه في يوم
الأهلي يسعى لتجهيز إمام ومروان لمواجهتي المحلة وبيراميدز
وزنه 15 كيلو .. استئصال ورم متشعب من معدة مريض بشبرا الخيمة
تجمعها صلة قرابة بمحمد صلاح.. نجريج تودع والدة الفنان صبحي خليل| بث مباشر
مرأة ومنوعات

بعلامات مجربة.. 5 طرق لتهدئة الطفل المصاب بالمغص

مغص الاطفال
مغص الاطفال
نهى هجرس

قد يبدأ المغص عند الرضع بعد بضعة أسابيع من الولادة، وعادةً ما يكون في أسوأ حالاته بين الأسبوع الرابع والسادس من العمر، وعادةً ما يتخلص الرضع من المغص عند بلوغهم ثلاثة إلى أربعة أشهر.

كيفية تهدئة الطفل المصاب بالمغص

قد يُحفّز المغص بعض العوامل، هناك طرقٌ لتجنب هذه العوامل، كما يُمكنكِ تجربة أشياءٍ تُساعد على تهدئة طفلكِ وتقليل بكائه

إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية:

راقبي ما تأكلينه وتشربينه، كل ما تتناولينه ينتقل إلى طفلكِ وقد يؤثر عليه.

تجنب الكافيين والشوكولاتة، لأنها تعمل كمنشطات.

تجنبي منتجات الألبان والمكسرات في حال كان طفلك يعاني من حساسية تجاهها.

اسأل طبيبك إذا كان أي أدوية تتناولها يمكن أن تسبب المشكلة

إذا كنت تطعمين طفلك الحليب الصناعي:

جرّبي ماركة أخرى، قد يكون الأطفال حساسين لبعض البروتينات في الحليب الصناعي.

حاول إطعام طفلك وجبات أصغر حجمًا ولكن في كثير من الأحيان.

تجنبي إرضاع طفلكِ كثيرًا أو بسرعة، يجب أن تستغرق الرضاعة الواحدة من الزجاجة حوالي ٢٠ دقيقة، إذا كان طفلكِ يأكل أسرع، جربي استخدام حلمة ذات فتحة أصغر، سيؤدي ذلك إلى إبطاء عملية الرضاعة.

حاول إطعام طفلك في وضع مستقيم

جرب هذه الحركات والمحفزات لتهدئة طفلك:

توفير مزيد من الاتصال بين الجلد والجلد.

لفّي طفلكِ ببطانية.

غنِّ لطفلك.

أعطي طفلك حمامًا دافئًا (وليس ساخنًا) أو ضعي منشفة دافئة على بطنه.

أعط طفلك لهايه

اذهبي في نزهة مع طفل في عربة الأطفال، أو انطلقي في جولة بالسيارة مع طفلكِ في مقعد السيارة.

أعطِ طفلك قطرات سيميثيكون لتخفيف الغازات 

الاطفال مغص الاطفال علاج مغص الاطفال

