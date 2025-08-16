بعلامات مجربة.. 5 طرق لتهدئة الطفل المصاب بالمغص

قد يبدأ المغص عند الرضع بعد بضعة أسابيع من الولادة، وعادةً ما يكون في أسوأ حالاته بين الأسبوع الرابع والسادس من العمر، وعادةً ما يتخلص الرضع من المغص عند بلوغهم ثلاثة إلى أربعة أشهر.

كيفية تهدئة الطفل المصاب بالمغص

قد يُحفّز المغص بعض العوامل، هناك طرقٌ لتجنب هذه العوامل، كما يُمكنكِ تجربة أشياءٍ تُساعد على تهدئة طفلكِ وتقليل بكائه

إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية:

راقبي ما تأكلينه وتشربينه، كل ما تتناولينه ينتقل إلى طفلكِ وقد يؤثر عليه.

تجنب الكافيين والشوكولاتة، لأنها تعمل كمنشطات.

تجنبي منتجات الألبان والمكسرات في حال كان طفلك يعاني من حساسية تجاهها.

اسأل طبيبك إذا كان أي أدوية تتناولها يمكن أن تسبب المشكلة

إذا كنت تطعمين طفلك الحليب الصناعي:

جرّبي ماركة أخرى، قد يكون الأطفال حساسين لبعض البروتينات في الحليب الصناعي.

حاول إطعام طفلك وجبات أصغر حجمًا ولكن في كثير من الأحيان.

تجنبي إرضاع طفلكِ كثيرًا أو بسرعة، يجب أن تستغرق الرضاعة الواحدة من الزجاجة حوالي ٢٠ دقيقة، إذا كان طفلكِ يأكل أسرع، جربي استخدام حلمة ذات فتحة أصغر، سيؤدي ذلك إلى إبطاء عملية الرضاعة.

حاول إطعام طفلك في وضع مستقيم

جرب هذه الحركات والمحفزات لتهدئة طفلك:

توفير مزيد من الاتصال بين الجلد والجلد.

لفّي طفلكِ ببطانية.

غنِّ لطفلك.

أعطي طفلك حمامًا دافئًا (وليس ساخنًا) أو ضعي منشفة دافئة على بطنه.



أعط طفلك لهايه

اذهبي في نزهة مع طفل في عربة الأطفال، أو انطلقي في جولة بالسيارة مع طفلكِ في مقعد السيارة.

أعطِ طفلك قطرات سيميثيكون لتخفيف الغازات