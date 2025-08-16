5 أطعمة تُحسن صحة القلب يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي..ما هي؟

تُزهق أمراض القلب والأوعية الدموية ملايين الأرواح سنويًا، مما يُبرز أهمية صحة القلب. يُمكن لتناول الخضراوات الورقية الغنية بفيتامين ك، والحبوب الكاملة الغنية بالألياف، والتوت الغني بالفلافونويدات أن يُحسّن وظائف القلب والأوعية الدموية بشكل ملحوظ، كما يُساهم الأفوكادو، الغني بالدهون الأحادية غير المشبعة، والأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميغا 3، في صحة القلب.

يموت حوالي 17.9 مليون شخص سنويًا بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، تُعدّ أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة عالميًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، الحفاظ على صحة القلب أمر بالغ الأهمية، ويلعب النظام الغذائي دورًا محوريًا في ذلك.

قائمة بالأطعمة التي تُحسّن صحة القلب

الخضروات الورقية

تُعدّ الخضراوات الورقية مثل السبانخ والكرنب والسلج كنوزًا غذائية، فهي مصدر ممتاز لفيتامين ك، الذي يساعد على حماية الشرايين وتعزيز تخثر الدم بشكل سليم، وقد أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة إديث كوان (ECU) وجامعة غرب أستراليا والمعهد الدنماركي للسرطان أن تناول كوب ونصف من الخضراوات الورقية الخضراء يمكن أن يُسهم بشكل كبير في معالجة أمراض الأوعية الدموية التصلبية (ASVD)، ووجدت الدراسة أن زيادة تناول فيتامين ك1 في النظام الغذائي يمكن أن يُقلل من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية التصلبية.

وقال الباحث الرئيسي: "تحتوي الخضراوات الورقية الخضراء والصليبية، مثل السبانخ والكرنب والبروكلي، على فيتامين ك1، الذي قد يُساعد في منع عمليات التكلس الوعائي التي تُميز أمراض القلب والأوعية الدموية، والخبر السار هو أنه يُمكن دمج هذه الخضراوات بسهولة في وجباتك اليومية".

الحبوب الكاملة

الحبوب المُكررة هي العدو الأكبر لقلبك. بدلًا منها، تناول الحبوب الكاملة، مثل الشوفان والكينوا والأرز البني والقمح الكامل. فهي غنية بالألياف، مما يساعد على خفض الكوليسترول والحفاظ على مستويات سكر الدم الصحية، أظهرت دراسة أجريت عام ٢٠٢١ أن تناول المزيد من الحبوب المُكررة يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، وحتى الوفاة.

التوت

من كان ليتخيل أن تناول فاكهة غنية كالتوت يُمكن أن يُعزز صحة قلبك! من بينها التوت الأزرق والفراولة والتوت الأحمر، فهي تحتوي على مركبات الفلافونويد، التي تُخفض ضغط الدم وتُقلل الإجهاد التأكسدي، وقد وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة إيست أنجليا عام ٢٠١٩ أن تناول كوب من التوت الأزرق يوميًا يُقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

أشارت دراسات سابقة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون التوت الأزرق بانتظام لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض، بما في ذلك داء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية.

قد يعود ذلك إلى غناه بمركبات طبيعية تُسمى الأنثوسيانين، وهي الفلافونويدات المسؤولة عن اللونين الأحمر والأزرق في الفاكهة، وقد وجدنا أن تناول كوب واحد من التوت الأزرق يوميًا أدى إلى تحسنات مستدامة في وظائف الأوعية الدموية وتصلب الشرايين، مما يُحدث فرقًا كافيًا لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تتراوح بين 12 و15%، وفقًا لباحثي الدراسة.

الأفوكادو

نعم، هذه الفاكهة الخضراء الكريمية لا تُحسّن براعم التذوق لديك فحسب، بل تُعزز أيضًا صحة قلبك، فهي غنية بالدهون الأحادية غير المشبعة، التي تُساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار LDL وزيادة مستوى الكوليسترول الجيد HDL، وجدت دراسة أجريت عام ٢٠٢٢ ونُشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية أن تناول حصتين أو أكثر من الأفوكادو أسبوعيًا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، انخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى المشاركين في الدراسة، الذين تناولوا حصتين على الأقل من الأفوكادو أسبوعيًا، بنسبة ١٦٪، وبنسبة ٢١٪، مقارنةً بمن لم يتناولوا الأفوكادو مطلقًا أو نادرًا.

الأسماك الدهنية

من الطرق الأخرى لتحسين صحة قلبك إضافة المزيد من الأسماك الدهنية إلى نظامك الغذائي. الأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل والسردين والتروت، غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، حمض الإيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA)، والتي ثبت أنها تقلل الالتهابات وتُحسّن صحة القلب بشكل عام، وجدت دراسة أجراها باحثون من معهد كارولينسكا عام 2023 أنه يمكن تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بتناول المزيد من الأسماك الدهنية. كما قد يستفيد الأشخاص الذين لديهم أقارب مقربون عانوا من أمراض القلب والأوعية الدموية من تناول المزيد من الأسماك الزيتية.

المصدر: timesofindia.i