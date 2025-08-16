تعاني الكثير من الأمهات بسبب مشكلة عدم حصول الأطفال على نوم هادئ بالأخص بعد عمر السنة، ولكن هناك بعض الأطعمة التي تساعد في الحصول على نوم هادئ.

يعتبر النوم عملية معقدة، ولا يوجد طعام واحد قادر على إحداث معجزة في نوعيته، لكنه يبقى عنصرًا مهمًا ضمن عوامل أخرى مثل روتين النوم، والبيئة المناسبة، وجودة النظام الغذائي بشكل عام.

أطعمة تساعد طفلك على النوم الهادئ بعد عمر السنة

بحسب دراسات متعددة، هناك بعض الأطعمة والعناصر الغذائية التي أظهرت نتائج واعدة في دعم النوم للأطفال..

1- الأطعمة الغنية بالتربتوفان

التربتوفان حمض أميني يدخل في إنتاج السيروتونين والميلاتونين، وهما هرمونا السعادة والنوم نجده في اللحوم، المكسرات، ومنتجات الألبان. وتشير دراسة أجريت على الأطفال إلى أن تناول هذه الأطعمة صباحًا يحسن جودة النوم مساءً، بينما قلة التربتوفان في الوجبات تزيد من صعوبة الخلود للنوم.

2- الكربوهيدرات المعقدة

تناول الكربوهيدرات قبل النوم يساعد الدماغ على إنتاج السيروتونين، ما يعزز الاسترخاء.

لكن الفارق كبير بين الكربوهيدرات المعقدة مثل الأرز البني والحبوب الكاملة، التي ترتبط بنوم أفضل، وبين الكربوهيدرات البسيطة كالخبز الأبيض والسكريات المضافة، التي ارتبطت باضطرابات النوم.

3- الكيوي

فاكهة صغيرة بمفعول كبير، فقد بينت إحدى الدراسات أن تناول الكيوي قبل النوم بساعة يساعد على النوم أسرع ولوقت أطول، ويرفع من جودته. يرجع ذلك إلى محتواه من السيروتونين، مضادات الأكسدة، أو حمض الفوليك الذي يقي من الأرق.

4- الكرز الحامض

من الفواكه التي تحظى باهتمام الباحثين، إذ تبين أن عصير الكرز الحامض مرتين يوميًا يحسن من جودة ومدة النوم بفضل محتواه من الميلاتونين. ورغم أن موسمه قصير، يمكن تخزينه مجمدًا لاستخدامه على مدار العام.

5- الأسماك الزيتية

مثل السلمون، الماكريل، والسردين، وتعود فائدتها للنوم إلى احتوائها على أحماض أوميغا 3 وفيتامين د، وهما عنصران أساسيان في إنتاج الميلاتونين

المصدر: ‏littleones