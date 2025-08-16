قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بديل صناعي لفقرة عنقية مكسورة.. جراحة نادرة لأجنبي في مستشفي برج العرب
مصدر دبلوماسي: واشنطن عرضت على كييف ضمانات أمنية مشابهة للناتو
تجمعها صلة قرابة بمحمد صلاح.. تفاصيل الوداع الأخير لوالدة صبحي خليل بمسقط رأسه في الغربية
الأهلي يكشف لصدى البلد موقفه من التعاقد مع إبراهيم عادل
مصر تؤكد دعمها الكامل للجزائر وتنسيق المواقف حول غزة وليبيا
نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده
الليلة .. نشاط رياح يلطف الأجواء والموجة الحارة انكسرت
في غياب والد محمد صلاح.. الفنان صبحي خليل يشيع جثمان والدته في مسقط رأسه بالغربية
تراجع تاريخي في أسعار السيارات بمصر.. انخفاضات تصل إلى 400 ألف جنيه في يوم
الأهلي يسعى لتجهيز إمام ومروان لمواجهتي المحلة وبيراميدز
وزنه 15 كيلو .. استئصال ورم متشعب من معدة مريض بشبرا الخيمة
تجمعها صلة قرابة بمحمد صلاح.. نجريج تودع والدة الفنان صبحي خليل| بث مباشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أطعمة تساعد طفلك على النوم الهادئ بعد عمر السنة

أطعمة تساعد طفلك على النوم الهادئ بعد عمر السنة
أطعمة تساعد طفلك على النوم الهادئ بعد عمر السنة
هاجر هانئ

تعاني الكثير من الأمهات بسبب مشكلة عدم حصول الأطفال على نوم هادئ بالأخص بعد عمر السنة، ولكن هناك بعض الأطعمة التي تساعد في الحصول على نوم هادئ.

يعتبر النوم عملية معقدة، ولا يوجد طعام واحد قادر على إحداث معجزة في نوعيته، لكنه يبقى عنصرًا مهمًا ضمن عوامل أخرى مثل روتين النوم، والبيئة المناسبة، وجودة النظام الغذائي بشكل عام.

أطعمة تساعد طفلك على النوم الهادئ بعد عمر السنة

بحسب دراسات متعددة، هناك بعض الأطعمة والعناصر الغذائية التي أظهرت نتائج واعدة في دعم النوم للأطفال..

1- الأطعمة الغنية بالتربتوفان

التربتوفان حمض أميني يدخل في إنتاج السيروتونين والميلاتونين، وهما هرمونا السعادة والنوم نجده في اللحوم، المكسرات، ومنتجات الألبان. وتشير دراسة أجريت على الأطفال إلى أن تناول هذه الأطعمة صباحًا يحسن جودة النوم مساءً، بينما قلة التربتوفان في الوجبات تزيد من صعوبة الخلود للنوم.

2- الكربوهيدرات المعقدة

تناول الكربوهيدرات قبل النوم يساعد الدماغ على إنتاج السيروتونين، ما يعزز الاسترخاء. 

لكن الفارق كبير بين الكربوهيدرات المعقدة مثل الأرز البني والحبوب الكاملة، التي ترتبط بنوم أفضل، وبين الكربوهيدرات البسيطة كالخبز الأبيض والسكريات المضافة، التي ارتبطت باضطرابات النوم.

3- الكيوي

فاكهة صغيرة بمفعول كبير، فقد بينت إحدى الدراسات أن تناول الكيوي قبل النوم بساعة يساعد على النوم أسرع ولوقت أطول، ويرفع من جودته. يرجع ذلك إلى محتواه من السيروتونين، مضادات الأكسدة، أو حمض الفوليك الذي يقي من الأرق.

4- الكرز الحامض

من الفواكه التي تحظى باهتمام الباحثين، إذ تبين أن عصير الكرز الحامض مرتين يوميًا يحسن من جودة ومدة النوم بفضل محتواه من الميلاتونين. ورغم أن موسمه قصير، يمكن تخزينه مجمدًا لاستخدامه على مدار العام.

5- الأسماك الزيتية

مثل السلمون، الماكريل، والسردين،  وتعود فائدتها للنوم إلى احتوائها على أحماض أوميغا 3 وفيتامين د، وهما عنصران أساسيان في إنتاج الميلاتونين

المصدر: ‏littleones

النوم روتين النوم الكربوهيدرات المعقدة الكيوي الكرز الحامض الأسماك الزيتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم السبت

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 16 أغسطس 2025

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

ترشيحاتنا

توم كروز

بعد رفضه التكريم من الرئيس الأمريكي.. توم كروز مرشح لجائزة أكبر | تفاصيل

بوسى الأسد

متهمة فى 4 قضايا آداب سابقة.. من هي بوسي الأسد بعد حبسها؟

شهد رمزى

تزوجت من أحمد فهمي | من هي شهد رمزي بعد اطلاق برومو "أصل الجمال"؟

بالصور

عيد ميلاده.. تامر حسني من عامل فى بنزينة إلى النجومية ومواقفه الإنسانية

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

مرسيدس تحذر من انهيار الاقتصاد الأوروبي بسبب السيارات الكهربائية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

استعدادا لامتحانات الدور الثاني..أزهر الشرقية يعقد اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فستان لافت.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بظهورها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

فيديو

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

شهد رمزى

تزوجت من أحمد فهمي | من هي شهد رمزي بعد اطلاق برومو "أصل الجمال"؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد